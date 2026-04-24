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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高醫、鴻海開發大腸鏡 AI Agent毫秒精準診斷病灶

2026/04/24 11:33

透過AI Agent大腸內視鏡檢查，醫師可直接觀察病灶並切片病理檢查，是確診大腸癌的黃金標準。（高醫提供）

透過AI Agent大腸內視鏡檢查，醫師可直接觀察病灶並切片病理檢查，是確診大腸癌的黃金標準。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升大腸內視鏡檢查的即時與精準度，高雄醫學大學附設中和紀念醫院與鴻海科技集團攜手合作，打造全球首例的「大腸鏡 AI Agent（人工智慧代理）」先進的智慧內視鏡， 可於毫秒等級完成病灶偵測與即時病理分類。

高醫指出，「大腸鏡 AI Agent」為智慧內視鏡檢查立下全新標竿，採用 NVIDIA IGX Thor工業級平台，是目前全球領先的系統之一，具備即時精準診斷 、品質標準化及 3D 術中導航 3項核心突破，不僅診斷精準度高，全球領先的智慧導航功能可即時標註息肉位置與大小，有效解決臨床定位痛點。

為確保 AI 模型能以最高效能服務臨床，高醫已前瞻性完成自主算力佈建，高醫AI 算力中心配置NVIDIA HGX B200、HGX B300等頂尖 GPU 伺服器將成為最強大的運算後盾，在高醫院長王照元與教授蔡祥麟領軍下，「大腸鏡 AI Agent」未來將正式導入高醫體系，成為臨床常規診療的重要輔助工具。

王照元表示，導入NVIDIA IGX Thor平台與Nemotron模型，將 AI 打造為醫師的「第二雙眼」與「智慧助手」，持續提升診斷精準度與醫療品質。

高醫副院長盧鴻興說，這些珍貴的醫療數據資產，不僅是 AI 模型深度學習的關鍵基石，更是確保輔助診斷系統能精準符合真實臨床決策、提升醫療品質的核心能量。

高醫與鴻海合作研發尖端智慧內視鏡解決方案，推動 AI 技術於臨床場域的全面賦能。（高醫提供）

高醫與鴻海合作研發尖端智慧內視鏡解決方案，推動 AI 技術於臨床場域的全面賦能。（高醫提供）

高醫副院長盧鴻興（右）與鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄（左），共同將大腸鏡 AI Agent，展示在NVIDIA GTC 2026大會中。（高醫提供）

高醫副院長盧鴻興（右）與鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄（左），共同將大腸鏡 AI Agent，展示在NVIDIA GTC 2026大會中。（高醫提供）

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