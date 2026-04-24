高醫、鴻海開發大腸鏡 AI Agent毫秒精準診斷病灶

透過AI Agent大腸內視鏡檢查，醫師可直接觀察病灶並切片病理檢查，是確診大腸癌的黃金標準。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升大腸內視鏡檢查的即時與精準度，高雄醫學大學附設中和紀念醫院與鴻海科技集團攜手合作，打造全球首例的「大腸鏡 AI Agent（人工智慧代理）」先進的智慧內視鏡， 可於毫秒等級完成病灶偵測與即時病理分類。

高醫指出，「大腸鏡 AI Agent」為智慧內視鏡檢查立下全新標竿，採用 NVIDIA IGX Thor工業級平台，是目前全球領先的系統之一，具備即時精準診斷 、品質標準化及 3D 術中導航 3項核心突破，不僅診斷精準度高，全球領先的智慧導航功能可即時標註息肉位置與大小，有效解決臨床定位痛點。

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為確保 AI 模型能以最高效能服務臨床，高醫已前瞻性完成自主算力佈建，高醫AI 算力中心配置NVIDIA HGX B200、HGX B300等頂尖 GPU 伺服器將成為最強大的運算後盾，在高醫院長王照元與教授蔡祥麟領軍下，「大腸鏡 AI Agent」未來將正式導入高醫體系，成為臨床常規診療的重要輔助工具。

王照元表示，導入NVIDIA IGX Thor平台與Nemotron模型，將 AI 打造為醫師的「第二雙眼」與「智慧助手」，持續提升診斷精準度與醫療品質。

高醫副院長盧鴻興說，這些珍貴的醫療數據資產，不僅是 AI 模型深度學習的關鍵基石，更是確保輔助診斷系統能精準符合真實臨床決策、提升醫療品質的核心能量。

高醫與鴻海合作研發尖端智慧內視鏡解決方案，推動 AI 技術於臨床場域的全面賦能。（高醫提供）

高醫副院長盧鴻興（右）與鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄（左），共同將大腸鏡 AI Agent，展示在NVIDIA GTC 2026大會中。（高醫提供）

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