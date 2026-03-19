雙和醫院員工子女托嬰中心啟用 友善育兒政策落地生根

雙和醫院托嬰中心揭幕典禮，院內醫護與賓同賀。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理員工子女托嬰中心日前舉行揭牌典禮，將於23日起收托，提供台北醫學大學體系員工，以及周遭鄰里居民專業且優質的嬰幼兒托育服務，揭牌典禮上，新北市衛生局長陳潤秋與社會局長李美珍出席祝賀，與台北醫學大學校長吳麥斯、雙和醫院長李明哲一同見證幸福職場、友善育兒政策落地生根。

吳麥斯指出，雙和醫院同仁平均年齡約37歲，正值職涯發展與家庭養育責任並重階段，每年約有70位同仁迎接新生命，打造友善托育職場環境，不僅是實質支持員工育兒需求，也是穩定醫療人員讓同仁「無後顧之憂」得以安心工作的關鍵。

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李明哲表示，雙和醫院從同仁懷孕開始，就提供產前健康檢查、孕期照護指導與彈性工作安排；在生產階段，有完善的生育補助與產假制度；育兒階段，則提供托育補助津貼、親職教育及推動友善職場措施。托嬰中心的設立，讓「從孕期到育兒」的員工支持鏈更加完善。

他指出，雙和醫院將托嬰中心設立在北醫大雙和校區生醫科技大樓3樓，對於在醫院工作的員工來說，只要轉個彎就能見到小孩，此為醫療院所貼心之舉，托嬰中心佔地約80坪，規劃收托45名幼兒，空間設計依據嬰幼兒生心理發展需求建置，採沉浸式情境規劃，營造安全、溫馨且具啟發性的學習環境，雙和醫院托嬰中心除優先服務北醫大體系同仁子女外，亦提供名額予鄰近家庭申請，民眾洽詢電話：02-2242-9001。

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