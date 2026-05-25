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健康網》不只防失智！ 專家揭雞蛋營養亮點 1顆補足半日維生素D
〔健康頻道／綜合報導〕吃蛋不僅與降低失智風險有關，雞蛋本身也有不少營養亮點。食農專家韋恩表示，雞蛋被稱為「完全營養食品」，除含有9種必需胺基酸，且比例接近人體需求，胺基酸評分達到滿分。此外，1顆雞蛋可提供的維生素D，約佔每日建議量44%，也是少數含有維生素D的天然食物之一。
韋恩於臉書粉專發文表示，雞蛋被稱為「完全營養食品」，主要在於含有9種必需胺基酸，且比例接近人體需求，胺基酸評分達到滿分。除了優質蛋白質外，雞蛋也含有維生素D、維生素A、鐵、鋅，以及蛋黃中含量較高的膽鹼。
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韋恩說，相較之下，多數植物性蛋白質來源較難達到胺基酸評分滿分100，例如：白米的胺基酸評分約61，主因是離胺酸含量不足。牛奶同樣是滿分100的食物，但雞蛋的特別之處，在於同時含有牛奶缺少的數種成分。
韋恩接著提及，1顆雞蛋約55至60克，可提供的維生素D，約佔每日建議量44%，維生素A約13%，鐵與鋅各約10%，蛋白質則可覆蓋學齡兒童每日需求約13%。這些營養所帶來的熱量，不到每日總需求的4%。其中，維生素D在台灣人飲食中普遍不足，而雞蛋是少數天然含有維生素D的食物之一。
此外，韋恩指出，蛋黃中含量較高的膽鹼，是合成神經傳導物質乙醯膽鹼的原料，而乙醯膽鹼負責記憶編碼與提取。2026年發表於《Journal of Nutrition》的研究，追蹤超過4萬名參與者長達15年以上，發現規律吃蛋的人罹患阿茲海默症風險，比從不吃蛋的人低27%，且頻率愈高效果愈明顯；即使每月只吃1至3次，也有17%的風險降幅。
至於吃蛋會不會讓膽固醇升高？韋恩說明，2025年1項以61位成人進行的對照實驗顯示，每天吃2顆蛋、搭配低飽和脂肪飲食的組別，LDL反而下降；高飽和脂肪但不含蛋的飲食組，LDL則上升。研究認為，使壞膽固醇升高的是飽和脂肪，不是蛋本身。
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