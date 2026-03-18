健康網》婦不出門全因白內障 換人工水晶體重拾登山興趣

一位阿姨因罹患後囊性白內障，晴朗時四周景物模糊，因此不喜歡出門。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少年長者有白內障的困擾，珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」引用一名個案說明：王阿姨（化名）近半年來變得深居簡出；原本愛爬山的他，現在整天躲在臥室，還把窗簾拉得死緊，連客廳的燈都不准開。家人看他終日愁眉不展、反應遲鈍，以為他患上了嚴重的憂鬱症，甚至正考慮帶他去身心科就診。因為常常看不清東西，先來眼科檢查，才發現原來王阿姨整天緊緊拉上窗簾又不喜歡開燈是有原因的。

王阿姨患的是後囊性白內障（Posterior Subcapsular Cataract）。這種白內障的混濁點位於水晶體正後方的中心點，對光線極度敏感。在強光下，瞳孔反射性收縮，光線剛好被混濁處擋個正著，導致嚴重的眩光、畏光及視力模糊，反而在陰暗的環境下，瞳孔放大時，視覺才稍微清晰。

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因此對王阿姨而言，出門不再是享受，而是一場痛苦的折磨。陽光越燦爛，四周景物卻更模糊如濃霧。為了躲避那種不適，他只能選擇躲在黑暗中，「閉關」求生存。這種視覺上的孤立，自然讓他顯得消沉，進而被誤解為心理疾病。

在診斷後為王阿姨安排了白內障手術，將混濁的水晶體換成人工水晶體。術後王阿姨驚訝地發現：窗外的綠意竟然如此清亮，且不再刺眼。這並不是心理疾病，而是視覺剝奪帶來的行為改變。現在王阿姨又是那個在山友群組裡最活躍的一員了。

王孟祺提醒各位需要更換駕照的銀髪朋友，這種類型的白內障最容易在駕車時，因為對方車燈照射過來，瞳孔瞬間縮小，視力變差而造成意外。若您有駕車需求，應儘早處理，以免發生危險。

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