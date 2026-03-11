7歲童流感急診揪心臟病 大千聯手中榮完成苗縣首例兒童心導管微創手術

女童由中榮總院長傅雲慶（中）及大千醫師詹裕仁（左）聯手，順利完成手術治療並康復出院。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗1名7歲女童因B型流感到大千綜合醫院急診就醫。醫師擔心引發心肌炎，安排住院觀察，經心臟超音波檢查，竟發現女童患有「開放性動脈導管（PDA）」。經大千小兒心臟科醫師詹裕仁與台中榮民總醫院總院長傅雲慶聯手，完成苗栗縣首例「兒童心導管微創關閉手術」，術後女童鼠蹊部傷口僅0.2公分，隔天即出院。

詹裕仁指出，「動脈導管」原本是胎兒時期主動脈與肺動脈間的一條重要交通管道。一般而言，嬰兒出生後開始自主呼吸，這條導管應在數天內自動閉合；若導管持續未關閉，便稱為「開放性動脈導管」，這會導致主動脈的高壓力血液分流至肺動脈，造成肺部血流量過多，增加心臟負擔。

詹裕仁表示，許多開放性動脈導管的病童在初期並無明顯症狀，大多在體檢或因其他病症就醫時被發現。常見的症狀包括，體力差、呼吸急促，例如嬰兒時期喝奶費力、兒童輕度活動就容易感到疲累；發育遲緩，例如體重增加緩慢，身材矮小；反覆呼吸道感染，例如容易併發肺炎；心雜音，例如醫師聽診時可發現連續性的異常心音。此案女童即有長期胸悶、呼吸不順情形。

女童接受心臟超音波檢查時，發現有開放性動脈導管問題（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

詹裕仁進一步說明，早期心臟修補需透過傳統開胸手術，傷口大且復原期長。現今「心導管關閉手術」已成為主流，手術經由鼠蹊部的小傷口，將導管送入心臟。在X光導引下，將特殊的「鎳鈦合金封堵器」放置在缺損處，阻斷異常血流。此項手術的優點為：傷口極小（僅約0.2公分）、免插管、免開刀、出血量少、術後恢復極快。

詹裕仁強調，若家中孩童有長期不明原因的心臟雜音、活動後易喘、胸悶或體重過輕，應尋求小兒心臟專科醫師評估，透過心臟超音波即早發現病因、即早治療。

心導管關閉手術傷口小、恢復快，是現今的主流手術。（大千綜合醫院提供）

醫師詹裕仁提醒家長，孩童若有不明心雜音、易喘、胸悶或體重過輕等狀況，應及早就醫檢查。（大千綜合醫院提供）

