自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

7歲童流感急診揪心臟病 大千聯手中榮完成苗縣首例兒童心導管微創手術

2026/03/11 10:43

女童由中榮總院長傅雲慶（中）及大千醫師詹裕仁（左）聯手，順利完成手術治療並康復出院。（大千綜合醫院提供）

女童由中榮總院長傅雲慶（中）及大千醫師詹裕仁（左）聯手，順利完成手術治療並康復出院。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗1名7歲女童因B型流感到大千綜合醫院急診就醫。醫師擔心引發心肌炎，安排住院觀察，經心臟超音波檢查，竟發現女童患有「開放性動脈導管（PDA）」。經大千小兒心臟科醫師詹裕仁與台中榮民總醫院總院長傅雲慶聯手，完成苗栗縣首例「兒童心導管微創關閉手術」，術後女童鼠蹊部傷口僅0.2公分，隔天即出院。

詹裕仁指出，「動脈導管」原本是胎兒時期主動脈與肺動脈間的一條重要交通管道。一般而言，嬰兒出生後開始自主呼吸，這條導管應在數天內自動閉合；若導管持續未關閉，便稱為「開放性動脈導管」，這會導致主動脈的高壓力血液分流至肺動脈，造成肺部血流量過多，增加心臟負擔。

詹裕仁表示，許多開放性動脈導管的病童在初期並無明顯症狀，大多在體檢或因其他病症就醫時被發現。常見的症狀包括，體力差、呼吸急促，例如嬰兒時期喝奶費力、兒童輕度活動就容易感到疲累；發育遲緩，例如體重增加緩慢，身材矮小；反覆呼吸道感染，例如容易併發肺炎；心雜音，例如醫師聽診時可發現連續性的異常心音。此案女童即有長期胸悶、呼吸不順情形。

女童接受心臟超音波檢查時，發現有開放性動脈導管問題（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

女童接受心臟超音波檢查時，發現有開放性動脈導管問題（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

詹裕仁進一步說明，早期心臟修補需透過傳統開胸手術，傷口大且復原期長。現今「心導管關閉手術」已成為主流，手術經由鼠蹊部的小傷口，將導管送入心臟。在X光導引下，將特殊的「鎳鈦合金封堵器」放置在缺損處，阻斷異常血流。此項手術的優點為：傷口極小（僅約0.2公分）、免插管、免開刀、出血量少、術後恢復極快。

詹裕仁強調，若家中孩童有長期不明原因的心臟雜音、活動後易喘、胸悶或體重過輕，應尋求小兒心臟專科醫師評估，透過心臟超音波即早發現病因、即早治療。

心導管關閉手術傷口小、恢復快，是現今的主流手術。（大千綜合醫院提供）

心導管關閉手術傷口小、恢復快，是現今的主流手術。（大千綜合醫院提供）

醫師詹裕仁提醒家長，孩童若有不明心雜音、易喘、胸悶或體重過輕等狀況，應及早就醫檢查。（大千綜合醫院提供）

醫師詹裕仁提醒家長，孩童若有不明心雜音、易喘、胸悶或體重過輕等狀況，應及早就醫檢查。（大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中