健康網》慢性腎臟病隱形殺手 醫警高膽固醇血症別輕忽

專家表示，慢性腎臟病最大隱憂，就是高膽固醇血症，最好避免攝取紅肉、乳酪、冰淇淋、披薩和油炸食物的脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕膽固醇是體內的一種脂肪類型，人體需要少量的膽固醇才能正常運作，傳統觀念認為膽固醇只與心血管疾病有關。東元綜合醫院腎臟科主任林青陽指出，膽固醇過高也可能影響腎臟健康，尤其慢性腎臟病患者常伴隨高膽固醇，若未妥善控制，不僅可能加速腎功能惡化，還會大幅增加心血管疾病風險。最重要的是要避開飽和脂肪，例如冰淇淋和油炸等食物的脂肪。

林青陽在東元綜合醫院網站上發文分享，膽固醇有以下不同種類：低密度膽固醇 （LDL cholesterol） 也就是俗稱的「不好的」膽固醇。如果體內含量太高的話，可能會造成對人體有害的囤稽和血管堵塞，引起心血管疾病；高密度膽固醇（HDL cholesterol）是一般通稱的「好的」膽固醇。它可以預防膽固醇在體內堆積；三酸甘油脂（Triglyceride）則是另一種脂肪或油脂。如果三酸甘油脂太高的話會增加心血管疾病的風險。

請繼續往下閱讀...

降低罹患高膽固醇血症飲食原則

林青陽說明，慢性腎臟病是指腎臟功能逐漸喪失且已超過3個月的情況。在慢性腎臟病的情況下，腎臟逐漸無法提供其重要功能，包括排除體內廢物、平衡體內液體、調節血壓、生產紅血球和維護骨骼健康等。慢性腎臟病患常伴有心血管疾病，高膽固醇的情況亦是常見。若同時患有慢性腎臟病和高膽固醇，則會增加罹患心血管疾病的風險，所以，慢性腎臟病患者更需要留意血脂控制。

林青陽建議，民眾可以降低糖類、澱粉和飽和脂肪的攝取。多吃健康的食物。選擇高品質的蛋白質來源，包括：魚類、豆類、煎果類、蛋白、無脂肪乳製品、清雞肉、豬肉和牛肉。同時也要多食用新鮮水果和蔬菜。同時避免糖類、澱粉的攝取，最重要的是要避開飽和脂肪，例如，來自紅肉、乳酪、冰淇淋、披薩、速食和油炸食物的脂肪。

在治療方面，林青陽建議，首先從生活型態改善做起，包括增加運動與調整飲食，減少飽和脂肪與高膽固醇食物攝取。若生活調整仍不足以控制血脂，醫師可能會依患者健康狀況使用藥物，例如他汀類藥物（statins），纖維酸衍生物（fibric acid derivatives）等。

林青陽總結，慢性腎臟病不只和高膽固醇有關，同時也和高血壓和糖尿病有關，這些都是會增加心血管疾病風險的因子。上述情況可藉由運動的增加、飲食的調整和藥物等來控制。如果腎臟疾病的情況惡化，可能會造成腎衰竭，到時就得藉由透析或是腎臟移植來維繫生命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法