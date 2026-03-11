自由電子報
健康 > 名人健康事

大研生醫張家銘猝逝》醫揭睡眠驟逝3可能原因：最常見 非中風

2026/03/11 09:54

大研生醫董事長張家銘近日驟逝，員工和友人皆十分的哀慟與不捨。（記者楊雅民攝）

大研生醫董事長張家銘近日驟逝，員工和友人皆十分的哀慟與不捨。（記者楊雅民攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大研生醫的董事長張家銘不幸在出差時於睡夢中過世，享年47歲；目前大研生醫董事會推舉總經理林東慶接任董事長。張家銘生前曾提到，創業時免不了需要應酬，幾個創業夥伴已經有三高。

據報導，張家銘從政大經濟系畢業，在23歲便與高中同學合資100萬元走上創業之路；起初以交友軟體「愛情公寓」闖出名號；隨後創立大研生醫品牌，銷售魚油，並邀請女星陳美鳳代言，因此大賣。然24年來，創業過程確實影響身體健康，每年的生日與新年願望都有「身體健康」。

目前確切死因不明，曾與大研生醫有合作經驗的台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在Thread「俠醫楊智鈞 - 富足診所」提供3個較有可能的原因，同時強調「最常見的死因不是心肌梗塞，也不是中風」。

首先是「不明原因的心室顫動」，若偶而會突然有心悸感，心跳加速，感覺心跳漏一拍，覺得頭暈，就要立即就醫。

再者，是嚴重的「睡眠呼吸中止症」。楊智鈞提醒，若是枕邊人會打呼，特別是打呼聲音極大，又突然安靜幾秒，需要格外小心：很可能是睡眠中窒息。

最後，是國內少見的酒精合併安眠藥與鎮定藥物。這兩個物質一起使用，中樞神經抑制過強，「呼吸就停了。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

