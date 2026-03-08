自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》泌尿道反覆感染快抓狂 醫揭緩解5大飲食

2026/03/08 21:15

醫師表示，高油、高糖與加工食品容易讓身體處於慢性發炎狀態，進而增加感染機率。透過抗發炎飲食，例如多攝取鮭魚、鯖魚等，有助降低私密處感染復發風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，高油、高糖與加工食品容易讓身體處於慢性發炎狀態，進而增加感染機率。透過抗發炎飲食，例如多攝取鮭魚、鯖魚等，有助降低私密處感染復發風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾只要經歷過泌尿道感染，會體會那種灼熱、搔癢等令人坐立難安的困擾。民權精睿泌尿科診所院長、醫師朱信誠指出，多攝取Omega-3脂肪酸、補充鋅與硒、增加維生素C與E、攝取發酵食物及多喝水等飲食習慣，有助降低身體發炎反應，減少感染反覆發生機率。

朱信誠於臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學」發文分享，每天吃進去的食物，會直接影響身體的免疫力與發炎反應，像是高油、高糖、加工食品，會讓身體長期處在慢性發炎狀態，不只容易疲倦、腸胃不適，泌尿道、包皮龜頭、陰道與膀胱，也會更容易反覆感染。

事實上，若想改善反覆發炎問題，飲食調整相當重要。朱信誠建議，可從以下5個抗發炎飲食習慣開始著手：

●多吃Omega-3 脂肪酸

鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁籽、核桃，可幫助降低體內發炎反應，強化免疫力。

●補充鋅與硒

鋅與硒能幫助修復黏膜、提升防禦力。常見食物來源：牡蠣、貝類、紅肉、南瓜籽、全穀類。

●攝取足夠維生素C與E

可中和自由基、減少組織發炎。民眾不妨多吃：芭樂、奇異果、柑橘類、堅果、深綠色蔬菜。

●維持腸道平衡

優格、優酪乳、味噌與泡菜等發酵食物，有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，降低感染機率。

●喝水、少喝含糖飲料

足夠水分能幫助沖刷細菌，避免尿液濃縮造成刺激。

朱信誠提醒，部分食物容易助長發炎反應，應盡量減少攝取，例如，油炸與高油脂食物、含糖飲料與甜食、加工食品如香腸培根，以及酒精與過量咖啡因。

朱信誠總結，如果民眾經常陷入泌尿道感染、包皮龜頭炎或私密處反覆發炎的困擾，除了依醫囑治療外，也應從飲食與生活習慣著手調整。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

