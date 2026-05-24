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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心家中有傷腎氣味！醫揭5大來源 危險禍首竟是它

2026/05/24 10:48

醫師洪永祥點名，高溫炒菜產生的油煙，為生活中最容易忽略的傷腎來源之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師洪永祥點名，高溫炒菜產生的油煙，為生活中最容易忽略的傷腎來源之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎友不只少鹽少糖護腎，生活中天天接觸的「香味」，也可能成為腎臟負擔。洪永祥診所院長洪永祥指出，香水、芳香劑、線香甚至廚房油煙中，可能含有揮發性有機化合物、塑化劑、PM2.5與多環芳香烴等物質，長期暴露恐增加腎臟代謝負擔，他點名其中高溫炒菜油煙，是最危險來源。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，5大常見生活香味陷阱，長期吸入恐增加腎臟負擔：

第1名：廚房炒菜香 

最溫馨也最危險！高溫爆炒、燒烤的香氣，其實是油脂在高溫下裂解的產物。根據《職業與環境醫學》期刊指出，廚房油煙富含多環芳香烴（PAHs），這類物質不管是用吃的還是「用吸的」，都會引發嚴重的身體氧化壓力，更是導致慢性腎臟病的隱形殺手。

第2名：拜拜的虔誠香 

很多人以為天然的最好，但發表於《環境國際》的長期追蹤研究發現，線香、沉香在「燃燒」時，會釋放高濃度的PM2.5、多環芳香烴與重金屬。一邊拜拜一邊狂吸，微粒會經由肺泡進入血液，引發血管硬化，間接導致腎功能退化。

第3名：車內或廁所的芳香劑

在密閉的車內或浴室放芳香劑，毒素濃度最高。美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的研究證實，許多室內芳香劑含有大量的「萜烯」，它與空氣中的臭氧結合後，會產生超細微粒與甲醛。長期暴露，不僅傷呼吸道，還具有明顯的肝腎毒性。

第4名：衣服香氣 

衣服洗完能香好幾天，通常是靠化學定香劑。根據美國華盛頓大學（University of Washington）發表於《空氣質量、大氣與健康》研究，烘乾機排出的「衣物香氣」中，檢測出多種揮發性有毒物質（如乙醛）。長期吸入這類人工香精，會引發身體慢性發炎，加重腎臟的代謝負擔。

第5名：情人的香水 

小心！約會時聞到濃郁的香水味。2021年發表在《環境研究》期刊的研究指出，市售香水與化妝品為了鎖住香味，常添加鄰苯二甲酸酯（DEP）等塑化劑。這類物質會干擾內分泌，且其代謝物經由尿液排出時，容易引發腎小管損傷。

洪永祥提醒護腎小撇步，追求香味時，務必保持通風、降低濃度，洗衣服改用無香配方，煮飯打開排油煙機，拜拜時一定要開窗，別讓那些讓香味，成為腎臟的潛在風險。

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