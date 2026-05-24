健康網》酷暑喝水別等口渴才喝 國健署曝4訣竅補水更有效

氣溫飆高，國健署分享喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫飆高，流汗又悶熱，民眾要留意飲水量是否足夠。衛福部國健署曾在臉書專頁「食在好健康」發文表示，成人每日建議飲用8-10杯白開水（240毫升/杯），以白開水為主，喝水能維持恆定體溫預防中暑，還可促進腸胃蠕動進而預防便秘。

國健署表示，喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水，高溫環境時要多補充水分，不要等到口渴才喝。

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國健署分享喝開水4要訣：

●起床1杯水：起床後分次慢慢喝1杯300-500毫升的溫開水，促進腸胃蠕動。

●定時配杯水：忙碌充實生活的你可能常常忘記喝水這件事，建議要特別定時提醒自己停下手邊的工作，喝口白開水補充水分，應避免含糖飲料，以防攝取過多熱量。

●外出要帶水：自備水壺，隨時補充水分。

●製作提味水：增加檸檬片或新鮮水果切片，或加入茶葉泡製冷泡茶，增加飲水趣味。

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