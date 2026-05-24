自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》酷暑喝水別等口渴才喝 國健署曝4訣竅補水更有效

2026/05/24 14:28

氣溫飆高，國健署分享喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水；圖為情境照。（圖取自freepik）

氣溫飆高，國健署分享喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫飆高，流汗又悶熱，民眾要留意飲水量是否足夠。衛福部國健署曾在臉書專頁「食在好健康」發文表示，成人每日建議飲用8-10杯白開水（240毫升/杯），以白開水為主，喝水能維持恆定體溫預防中暑，還可促進腸胃蠕動進而預防便秘。

國健署表示，喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水，高溫環境時要多補充水分，不要等到口渴才喝。

國健署分享喝開水4要訣：

●起床1杯水：起床後分次慢慢喝1杯300-500毫升的溫開水，促進腸胃蠕動。

●定時配杯水：忙碌充實生活的你可能常常忘記喝水這件事，建議要特別定時提醒自己停下手邊的工作，喝口白開水補充水分，應避免含糖飲料，以防攝取過多熱量。

●外出要帶水：自備水壺，隨時補充水分。

●製作提味水：增加檸檬片或新鮮水果切片，或加入茶葉泡製冷泡茶，增加飲水趣味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中