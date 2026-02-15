自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不是不能吃！過年糕點「這樣吃」熱量不爆表

2026/02/15 09:02

年糕、發糕是婆媽年節採買時鎖定的目標。營養師夏子雯建議，可以取代正餐的澱粉，就不會攝取過多熱量。（資料照）

年糕、發糕是婆媽年節採買時鎖定的目標。營養師夏子雯建議，可以取代正餐的澱粉，就不會攝取過多熱量。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕過年吃「糕」有著吉祥如意的意思，在蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕、年糕、發糕、黑糖糕等糕點的熱量不容小覷，或許你會說又不常吃，不必那麼小心翼翼。營養師夏子雯指出，糕點一次的攝取熱量約等於半碗飯，抓對份量，別讓熱量爆表。

夏子雯在臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，單是傳統白年糕2片（約70公克）就等於半碗飯的熱量，但是若加上額外精緻糖，需在份量上再斤斤計較一下，她建議這些糕點可以取代正餐的澱粉，就不會攝取過多熱量。

根據香港《COSMOPOLITAN》報導，廣東人最愛的蘿蔔糕系列，首推煎蘿蔔糕，以每100公克計算，有2/3碗飯量的130大卡；像是鹹糕點含約120大卡（kcal），吃兩件已相等於1碗飯的卡路里。蘿蔔糕及芋頭糕常會用到臘肉和臘腸這些高脂、高膽固醇、高鈉材料，就每件（約85公克）計算，已含約5克脂肪和425毫克鈉質，相等於攝取了約1茶匙油和1/5茶匙鹽，多吃不但容易致肥，還可能形成水腫，影響血壓和血管健康。

在台灣，過年最推崇的年節糕點，夏子雯表示，若以半碗飯為基準，蘿蔔糕2片（約130公克）、芋頭糕2片（約160公克）、白年糕2片（約70公克）、寧波年糕12片（約60公克）、紅豆年糕1片（約60公克）、發糕1小個（60公克）、黑糖糕1小塊（60公克）、馬蹄糕1小塊（130公克）。

不過，馬蹄糕的主要成分是馬蹄粉和糖，甜糕點的糖分亦不能看輕，每件可含約16克糖，相等於攝取了約3茶匙糖，攝取過多糖分不但會在體內轉化成脂肪儲存導致體重增加，對血糖亦有不利影響。

