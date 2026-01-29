台東縣慢箋「送藥到府」 春節期間5大弱勢對象可享服務

台東衛生局針對弱勢者推送藥到府服務。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣衛生局考量縣內行動不便及弱勢族群的用藥需求，特別宣導深受鄉親信賴的「社區藥事照護計畫－免費送藥到府服務」，春節連假期間將由聯美社區藥局擔任守護窗口，確保有需要的民眾用藥不中斷，安心過好年。

台東縣衛生局長期推動社區藥事照護，針對設籍台東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等5大弱勢對象，由專業藥師於春節期間提供送藥到宅及用藥指導服務。

請繼續往下閱讀...

衛生局局長孫國平表示，以上民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局（聯絡電話：089-237199）。

台東縣衛生局提醒，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期，若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法