健康網》肌肉是抗老保險金！ 醫授蛋白質加碼這樣吃

〔健康頻道／綜合報導〕想瘦得更快、老得更慢，日常飲食蛋白質不可少，但大部分人蛋白質到底吃得夠嗎？恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，攝取蛋白質除可增加肌肉、抑制食慾，還能防範肌少症上身，可說是人們的「抗老保險金」。不過，以現行的每日建議攝取量來說，仍遠遠不足夠，建議一般上班族每天每公斤體重應攝取1.2-1.4克的蛋白質，重訓族群更應加碼到1.6克。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，你以為每天有喝一杯豆漿、吃一塊排骨，蛋白質就攝取夠了嗎？ 事實上，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下。最新公布的科學報告《美國人飲食指南科學基礎 2025-2030》（The Scientific Foundation for the Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030）拋出震撼彈指出，現行每日蛋白質建議量（RDA），其實只是如同「基本工資」，若想擁有高品質的健康生活、遠離肌少症，蛋白質攝取量須直接加碼50%。

為什麼餐盤裡的蛋白質應該要加量？對此，王思恒列出以下3大理由：

養出肌肉是抗老保險金

目的不只是為了練成大塊肌肉，研究顯示，攝取每公斤1.2-1.6克的蛋白質，能讓你在減脂時，同時保住珍貴的肌肉。

蛋白質是天然食慾抑制劑

足夠的蛋白質可精準調節飽足感訊號，與其靠意志力戒珍奶，不如多吃一塊雞胸肉，讓大腦自動對零食熄火。

吃不夠、老化 肌肉流失快

隨著年紀增長，身體處理蛋白質的效率會變差。長輩需要的蛋白質其實比年輕人更多，不吃夠，就是在等著肌少症找上門。

王思恒並進一步分享，不同族群所需蛋白質也不同。以一般上班族來說，每天每公斤體重建議攝取1.2-1.4克，例如：60公斤的人，請吃滿72-84克；健身愛好者、重訓族，建議拉高到1.4-1.6克，甚至更高；至於長輩族群，則應比照運動員標準，維持肌肉健康。

王思恒提醒，多吃蛋白質時，也別忘了多喝水，並優先選擇植物豆類、魚類與白肉。若有腎臟相關病史，調整飲食前，記得先諮詢醫師。

