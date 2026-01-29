自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腸道菌群代謝物 可預測肝癌免疫治療成效

2026/01/29 05:30
腸道菌群代謝物 可預測肝癌免疫治療成效

▲榮總與陽明交大團隊發現，肝癌患者糞便中的乙酸濃度高，腫瘤治療效果越佳，有更好的存活期；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

腸道菌群代謝物 可預測肝癌免疫治療成效

▲榮總醫研部主任黃怡翔（右）、胃腸肝膽科主治醫師李沛璋（左）團隊在國科會支持下，找出腸道菌代謝物「乙酸」是肝癌免疫療法療效的關鍵。（記者吳柏軒攝）

肝癌治療預測大突破！台北榮民總醫院醫學研究部主任黃怡翔、內科部胃腸肝膽科主治醫師李沛璋與陽明交通大學研究團隊，投入研究肝癌患者與其腸道菌群代謝物，發現糞便中乙酸（俗稱醋酸）濃度高，患者的腫瘤治療效果越佳，有更好的存活期，可用來預測患者是否適合免疫治療，下一步將研究如何改善腸道菌群，提升患者免疫合併療法的成效。

榮總研究 乙酸濃度高效果越佳

黃怡翔表示，國外研究發現，腸道菌與癌症療效相關，如老鼠實驗發現，益生菌發酵產生乙酸，再經血液進入小鼠肝臟，調節腫瘤微環境，最後增強免疫治療藥物的效果，其他人體研究中，黑色素瘤患者也發現類似關聯性，是癌症免疫療法所關注的熱門議題。

黃怡翔表示，肝癌為國人排名第二大癌症，有高發生率與高死亡率，有病毒性肝炎（B肝、C肝）及脂肪性肝炎等成因；團隊獲國科會長期補助，2021年至2024年收集102名肝癌患者的糞便檢體，分析腸道菌與代謝體，證實不同成因的肝癌患者，都產生相同的關鍵代謝物「乙酸」，而乙酸濃度又與免疫療法療效還有存活率高度相關，高濃度者的存活時間延長2倍、疾病控制期延長逾3倍。

榮總內科部胃腸肝膽科主治醫師李沛璋表示，會產生乙酸的細菌有很多，如好的益生菌等，但並非吃下去就能治療肝癌，產生太多乙酸不見得對原本的腸道比較好，益生菌與相關代謝產出物（後生元）的實用性要進一步驗證，肝癌病患仍要遵照醫囑，接受治療。

至於直接喝醋酸（乙酸）是否有幫助？黃怡翔也澄清，人體喝下醋酸後，會在體內腸胃被分解成二氧化碳跟水，而團隊研究的是糞便中的乙酸濃度，主要是從細菌代謝所產生，故直接喝醋不會提高腸道內乙酸的濃度。

改善腸道菌群 下一步研究重點

黃怡翔認為，該研究打破了傳統只看「有哪些菌」的思維，實際上腸道菌群的代謝物才是影響免疫合併治療效果的關鍵，該論文已發表在國際期刊《肝病學》（Hepatology），未來可望用乙酸來篩選適合免疫治療的患者，下一步將研究如何補充益生菌或後生元（例如使用健康者糞便菌群），來逆轉免疫療法的抗藥性。

