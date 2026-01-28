自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》32年前罹子宮頸癌 「鳥來嬤」曝抗癌2大關鍵

2026/01/28 20:46

「鳥來嬤」吳敏抗癌32年卻不定期回診。三軍總醫院表示，一般子宮頸癌一期、原位癌，經手術後切除病灶，可望復元。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕「鳥來嬤」吳敏今（28）日在演藝工會尾牙現身，她曾於32年罹患子宮頸癌。衛福部桃園醫院婦癌科主治醫師暨院長特助屠乃方說，她當年的子宮頸癌應該是很早期，所以能維持這麼好。

鳥來嬤曾因參加台中市議員選舉落選，又被爆負債千萬。32年前得病時，沒錢醫治，向朋友借錢才治好，經過那麼多年，她表示，連定期檢查都沒有，癌症指數也拋諸腦後，「都活下來了，還有什麼要擔心？」還打趣地說：「要養生不要養醫師」她則奉勸大家少喝冰水、保持開心的心情最重要。

根據三軍總醫院衛教資料指出，子宮頸癌的症狀初期沒有什麼明顯症狀，常為性交後或經期間或停經後出血。有時腫瘤壞死可能產生黃色的分泌物，並會帶血或惡臭。經由子宮頸抹片及陰道鏡檢查可以發現病灶。

再經由圓錐形切除術或子宮頸錐形切除術，進一步了解病理情況。一般來說，原位癌大都以若錐形切片的邊緣有殘留病灶者，必須再實施子宮頸錐形切除手術。但病人如不再考慮生小孩，大部分醫生會建議採全子宮切除手術。

●一期：單純性子宮切除或子宮頸錐形切片方式。

●二期：IIA一般採取子宮切除手術加上骨盆腔淋巴腺的摘除術，IIＢ則一般大部份採取放射線治療。

●三、四期以後（包括復發）：晚期子宮頸癌的標準治療法，同2Ｂ治療方法，直接給予體外放射線照射與近接方式的高劑量放射線治療。但化學治療可以控制病情的發展，延長病人的存活期和減少病人的痛苦。

