健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》65歲後變瘦是警訊？ 研究揭長輩黃金BMI：死亡率最低

2026/01/28 17:18

營養師曾建銘表示，若家中長輩胃口好、肚子有點肉，但健康檢查數值控制得當，切勿限制他們吃東西。此外，研究也證實，微胖長輩死亡率最低；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘表示，若家中長輩胃口好、肚子有點肉，但健康檢查數值控制得當，切勿限制他們吃東西。此外，研究也證實，微胖長輩死亡率最低；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人在被主流審美觀綁架下，總覺得瘦就是健康、自律。但研究顯示，對於慢性病患與65歲以上高齡者來說，體重過輕反而可能帶來健康風險。營養師曾建銘表示，BMI介於24-27的微胖長輩，如同擁有結構厚實的堡壘，也有修復受損組織與體能的本錢；而BMI低於22、甚至刻意節食瘦下來的長者，卻可能因為缺乏足夠肌肉支撐，難以抵禦疾病或意外，導致肌少症或臥床，甚至比肥胖更危險。

為什麼不鼓勵長輩減肥？

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，對於65歲以上的人來說，變瘦往往是身體崩盤的前兆。試想如果身體是一間房子，年輕時，支撐少一點或許沒關係；但老了之後，碰上流感、跌倒骨折等病症或意外，若無足夠體能可修復受損組織，嚴重甚至可能導致失能。此外，衛福部的研究也證實，微胖的長輩，死亡率最低。

衛福部研究：長輩微胖死亡率低

曾建銘並進一步說明，BMI介於24-27的微胖長輩，如同擁有結構厚實的堡壘，也有對抗疾病與意外的體能本錢；但對於BMI<22、甚至刻意節食瘦下來的長輩來說，可能一場感冒就倒下，甚至因為沒有足夠的肌肉支撐，從此臥床不起。不過，他也於「」（Threads）中回覆網友強調，所謂能吃就是福，必須建立在健檢指標正常的情況下，維持適當體重才健康。

肌肉是維持支撐力的關鍵因子

此外，曾建銘說，除維持適當體重之外，肌肉對於一個人的支撐力也至關重要。如果發現家中長輩握力變差，如毛巾擰不乾、瓶蓋轉不開；走路變慢，如過馬路走不完綠燈；或是小腿肚變細（雙手虎口圈起來還有空隙），即便體重正常，也是肌少症的警訊，甚至比肥胖更危險。

長輩能吃、能動才是抗老王道

曾建銘強調，能吃就是福，若家中長輩胃口好、肚子有點肉，但健康檢查數值如血糖、血脂等控制得當，切勿限制他們吃東西，更不要因為他們胖而碎念。我們該做的是，確保長輩吃下的每一口都是優質蛋白、陪伴他們練深蹲等阻力訓練，才是老年醫學中的抗老絕對真理。

