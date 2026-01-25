健康網》控制近視從小開始 醫談幼年近視風險

不少家長以為孩子近視也沒關係；眼科醫師王孟祺強調，幼時高度近視恐引發嚴重眼疾，甚至視力喪失。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為青少年即使近視了，只要長大後去雷射就好。衛福部國健署引用國際近視研究學會2023年資料顯示，全球近視人口約占30%。臺灣近視率高於全球平均值，以往調查發現幼兒園大班近視盛行率9%，國小1年級增加至19.8%，至國小6年級已上升至70.6%。珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」談到，從幼童時期控制近視，是為了減少未來可能的併發症。

王孟祺表示，有家長問：為什麼要那麼認真控制近視度數？不就戴個眼鏡比較不方便而已嗎？頂多長大花點錢再做做近視手術不就好了。其實很多家長並不了解近視度數控制的真意，背後其實是希望我們的眼球不要變的太大。

因為眼球太大，就像吹脹的氣球，眼球壁、視網膜、血管層變薄所帶來可能招致嚴重視力喪失的併發症。

根據研究顯示，眼軸長（眼球的前後徑）若小於24mm，併發症的風險是低的。但是若是眼軸長超過26mm，眼球併發症的風險呈指數型上昇。一般這樣的眼軸長度數約在500~600之間，度數越高眼軸越長。因此我們才把高度近視定義為500度以上。

王孟祺表示，在台灣長眼軸的患者可說是比比皆是，超過30mm的並不少見，常常伴隨早發性白內障，青光眼，黃斑病變，視網膜剝離等問題來求診。因此，近視控制除了測量近視度數（這是最容易監測的數據）以外，還要追蹤背後我們想控制的眼球增長速度。

眼球增長就像是發育期身高體重變重一樣，有一定的生理生長速度。但是若是生長速度超過預期，我們就要特別留意了。

臨床上也發現積極配合近視控制的小朋友，眼軸增長的斜率常常小於一般小朋友眼軸增長的速度，甚至還稍微的縮短眼軸，可見達到預期的效果。除了許多控制近視的方式可以用來輔助孩童控制近視外，也要提醒家長，即使用了特別的近視控制法（點藥水、塑型鏡片、近視控制隱型眼鏡及框架眼鏡）。

最基本的要素，充分的睡眠、均衡的營養、減少近距離用眼時間、良好的閱讀姿勢、避免過早與過度使用3C產品、多做戶外活動，還是不可偏廢。

