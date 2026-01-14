崩潰！4旬醫護閃到腰 這一招讓她下午就能彎腰

陳音翰醫師強調，民眾提重物，應是「屈膝莫彎腰」（右），切忌「彎腰直膝硬提」（左）錯誤使力。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕40歲吳小姐是醫護人員，日前因工作需要搬重物，卻因錯誤使力、重心不穩而閃到腰，瞬間脊椎周邊組織劇烈疼痛。雖嘗試服用類固醇與消炎止痛藥，症狀仍未改善，隔天到復健科求診確診為急性肌肉韌帶損傷，決定採用自費的增生療法進行處置，治療後數小時內，疼痛便大幅舒緩，當天下午甚至已能順利完成彎腰綁鞋帶等動作，讓她開心恢復行動力。

長安醫院復健科醫師陳音翰指出，增生療法是一種刺激組織自我修復的醫療方式，其原理是將高濃度葡萄糖水注入受損的韌帶或筋膜周邊，透過誘發輕微的無菌性發炎反應來「重啟」身體修復機制。這種療法能吸引生長因子聚集，加強原本受損或鬆弛的結締組織，能更快、更有效的紓緩疼痛並恢復正常生活。

請繼續往下閱讀...

陳音翰指出，腰部組織層次複雜，超音波引導的精準注射是成功的關鍵，透過高解析度超音波成像，醫師能像擁有「透視眼」般監測針頭路徑，精確避開神經與血管。這種視覺化技術能將增生藥劑精準投放至深層受損病灶，確保治療發揮最大效益，同時大幅降低施作過程的不適感。

陳音翰提醒，民眾閃到腰，急性期應以緩解疼痛與控制發炎為主，建議適度休息並可短暫冰敷，避免過度按摩造成二次傷害。進入慢性期後，重點則轉向促進循環與功能復健，可輔以熱敷與伸展運動。若因怕痛而長期臥床不動，反而會導致肌肉萎縮與循環變差，進而演變成長期慢性疼痛。

陳音翰強調，許多人受傷是因為「彎腰直膝硬提」的錯誤使力，首要原則應是「屈膝莫彎腰」，應先蹲下靠近物品，保持背部平直，利用大腿與臀部力量站起，而非直接彎腰靠脊椎硬撐。同時應將重物貼近身體重心，並在動作前縮腹啟動核心肌群，才能在日常工作中有效保護脊椎，遠離閃腰風險。

陳音翰醫師指出，增生療法是一種刺激組織自我修復的醫療方式，能更快、更有效的紓緩疼痛並恢復正常生活。（長安醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法