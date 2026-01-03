健康網》12顆綠葡萄傳統 營養師：綠葡萄含多種植化素

近日不少人熱烈討論跨年夜吃12顆葡萄的西班牙傳統。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日社群熱烈討論「在跨年夜吃12顆葡萄」的西班牙傳統，據稱這樣可以實現願望。同時台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」分享，自己被問到要不要吃12顆葡萄的時候，他第一時間回「這樣鉀離子會過高」。

營養師老辜在「老辜營養與科學」分享，從營養學角度來說，12顆還真的是一份葡萄的量，提供熱量約60大卡，醣類15公克。大家熟知的白藜蘆醇與花青素，主要存在於紅葡萄與紫葡萄的外皮。而且，色素越深代表多酚類含量越豐富喔！

相較於紅紫色的葡萄，綠葡萄皮的白藜蘆醇總量略低。雖然如此，綠葡萄皮還是含有多種植化素，例如槲皮素與兒茶素等的抗氧化物。兩者適量攝取，都對整體健康有促進作用喔！「如果您今年，跨年一定要躲桌底吃葡萄的話，老辜推薦搭配一些紅紫色葡萄。不管是否真脫單，至少還有天然抗氧化力保護妳。」最後老辜提醒，記得選無籽的，才能避免被籽噎到！

