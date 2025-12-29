自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》王月開腦昏迷5天 沒有頭蓋骨「會呼吸的痛」 醫：需留意癲癇發作

2025/12/29 20:13

健康網》王月開腦昏迷5天 沒有頭蓋骨「會呼吸的痛」 醫：需留意癲癇發作

王月上月昏倒撞到腦，緊急進行開顱手術，術後沒有頭蓋骨，護理很重要。北榮護理部表示，最怕病人觸摸、摳傷口。（取自王月臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕60歲藝人王月於（11）月底撞到頭開刀，在加護病房昏迷5天，進行開顱手術把血塊拿出救治。她從鬼門關前走回來，轉到普通病房，因頭蓋骨少了一部分，每一天、每一呼吸都變得很困難。根據台北榮總護理部衛教資料指出，術後每個步驟都要小心，尤其是在轉入普通病房之後，要注意有無劇烈頭痛、嘔吐、癲癇、嗜睡、意識改變、單側手腳無力、視力模糊、發燒。

王月在臉書上表示，上月26日不慎暈倒，頭撞到地後，當場昏迷沒有記憶，幸好被及時送醫，進行開顱手術把血塊拿出來。

日前中國男星黃子韜也曾談起童年意外事件，6歲時因學習武術不慎重摔，造成腦部出血，情況一度相當危急。當時顱內出血迅速累積，壓迫腦部組織，醫療團隊緊急評估後，決定立刻進行開顱手術。

根據東元醫院衛教資料指出，術後頭蓋骨可藏於腹部、大腿，或冷藏於醫院無菌冰櫃中；前二者須增加病患局部傷口及植入頭骨感染之虞，且頭骨隨著時日會被體內組織吸收而改變大小；後者則有些醫院礙於設備無法儲存，即便有冷藏設備，亦有感染之困擾。

北榮護理部指出，是否由醫師判斷進行顱內手術，主要目的在於減少腦組織壓迫，避免神經功能受損。通常手術後會送進加護病房觀察，經醫師評估病況穩定後，才會轉至普通病房。

在加護病房內會放置氣管內管並使用呼吸器，醫護人員會觀察病人的意識及呼吸狀況進行調整。也因為疾病的需要，病人身上有傷口引流管、腦壓監測管路、點滴管路、鼻胃管或導尿管等，病人不可自行拔除，否則會造成傷害。

此外，醫護人員會密集測量病人意識狀態，包括瞳孔大小、瞳孔對光的反射、體溫、心跳、呼吸、血壓、血氧濃度等數值。手術後，雖可以拿濕紙巾或毛巾將傷口周圍頭髮上殘餘的血漬及優碘消毒溶液擦拭乾淨，護理人員表示，頭部傷口上紗布不可去抓，更不可摳抓傷口。

王月說，明天是李國修的冥誕，最想跟他說的是：「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」

