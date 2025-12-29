自由電子報
健康 > 杏林動態

提振長照服務 高雄鳳山醫院二期醫療大樓啟用

2025/12/29 18:39

高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓於年底前正式啟用，總病床數將增至349床。（記者許麗娟攝）



〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓今（29）日正式啟用，不僅總病床數增至349床，更導入智慧醫療系統，提升就醫服務，除了規劃申請升級為區域醫院及中度級的急救責任醫院，未來也將增加住宿型長照機構。

　鳳山醫院自2000年6月起委由長庚醫療財團法人營運至今，二期工程自2022年3月起動土興建，於今日正式啟用，為地下3層、地上10層的綠智能建築，啟用後，一般急性病房由100床大幅提升至250床，特殊病房亦由63床增加至99床，並新建多功能檢查中心與復健治療空間，未來將持續擴充急診服務量能及床數，同時規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長照服務。

　高雄市長陳其邁表示，鳳山醫院肩負南鳳山、大寮共46萬人的醫療服務，二期工程完工啟用後，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質的治療，同時將觸角延伸至社區的癌症篩檢、公共衛生等預防醫學，成為守護南高雄市民健康的好厝邊

　長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，鳳山醫院不僅全面導入智慧醫療系統，從掛號、檢查到治療的流程更順暢，同時引進多項先進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，讓南高雄民眾在地即可享有與大型醫學中心接軌的醫療服務。

