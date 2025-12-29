自由電子報
健康 > 杏林動態

竹山偏鄉醫療結盟 東華醫院締結30盟友打團體戰

2025/12/29 17:30

南投竹山東華醫院結合多間衛生所、護理之家、長照機構，整合彼此資源服務病患，不僅幫助醫護減壓，也能提升病人照護品質。（東華醫院提供）

南投竹山東華醫院結合多間衛生所、護理之家、長照機構，整合彼此資源服務病患，不僅幫助醫護減壓，也能提升病人照護品質。（東華醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣邁入超高齡社會，南投竹山鎮東華醫院近年致力於偏鄉醫療，今結合當地醫療體系，以及南投縣、雲林縣等長照機構、護理之家共30個單位簽約締盟，藉由整合彼此資源打團體戰，幫助醫護減壓，提升病人照護品質，為偏鄉醫療再升級。

東華醫院表示，偏鄉較難吸引醫護人力，加上高齡人口快速增長，與民眾多病共照需求增加，導致急性醫療、慢性病管理與長照，以及跨單位醫療合作的整合壓力倍增，需要引進智慧醫療解決困境。

該院指出，智慧醫療是建立醫護友善職場的關鍵，透過科技推動在地基層醫療進化，例如運用AI排班、交班、預診、書寫病歷等方式，加速日常工作流程，減輕醫護人員壓力，讓節省下來的時間，就能提供病人更直接的醫療照護。

院方也說，今與當地醫療盟友締約，除了結合惠來醫療體系宏仁醫院、常春醫院，還有南投縣、雲林縣的長照機構、護理之家，並進一步整合區域醫療資源，包括竹山在地耳鼻喉科診所，以及竹山、鹿谷、集集、水里、國姓、中寮等6個地區衛生所，未來透過智慧醫療與預防醫學，落實在地老化、健康老化，協助節省健保資源，為偏鄉帶來更優質、更具實效的醫療服務。

