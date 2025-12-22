自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天情緒低落嗎？ 營養師：補足3營養為大腦帶來活力

2025/12/22 08:18

冬季容易出現情緒低落，專家建議，維生素D參與情緒調節，是「冬季抗悶營養」，可以多曬太陽外，或多攝取香菇、蛋黃等；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬季容易出現情緒低落，專家建議，維生素D參與情緒調節，是「冬季抗悶營養」，可以多曬太陽外，或多攝取香菇、蛋黃等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入冬季，不少人出現情緒低落、提不起勁、嗜睡卻睡不飽等狀況。營養師陳珮淳指出，冬天日照減少、天氣寒冷與作息失衡，讓人感覺心情灰灰的，冬天不是你脆弱，是大腦「缺料、缺光、缺能量」。她建議，不妨補充Omega-3脂肪酸、維生素D與B群，讓大腦不再「缺料」，為冬天帶來活力。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，許多人以為冬天情緒不佳只是心理因素，但其實背後與生理變化密切相關。冬天不是只有外面冷，連大腦裡的情緒工廠也容易一起降溫、減速，甚至缺料。她分析冬天會讓大腦「缺料」的原理：

●太陽變少，血清素變少

冬天日照縮短，血清素（快樂、平穩的神經物質）製造變少。血清素一掉會導致情緒直接跟著掉，這時會讓人容易想睡、煩躁、低落。

●天氣變冷時身體優先保暖，而不是顧情緒

由於天氣冷到身體忙著維持體溫，大腦情緒系統反而被冷落。一旦能量不夠，情緒運作變慢。

●大腦發炎、情緒下降

冬天飲食更油、甜、鹹，這時民眾又喜歡進補，吃火鍋、甜食、宵夜，會讓大腦的抗壓物質快速消耗。

●壓力大、睡得差，使得大腦原料大量流失

冬天作息亂、壓力上升、睡眠不足，神經傳導物質更缺料，情緒自然灰灰的。

幫大腦補回活力

陳珮淳進一步說明，大腦最需要的，就是下面3種「快樂營養」：

1.Omega-3（EPA、DHA），大腦的快樂油

Omega-3讓神經訊號傳遞更順、更不打結，像替大腦上潤滑油，有助於情緒不卡住，食物來源包括：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚、核桃、亞麻仁籽等。

吃法：一週吃2次魚或天天補魚油／藻油（不愛吃魚的人更需要）

2.維生素D，冬天最缺的陽光維他命

維生素D參與情緒調節，是「冬季抗悶營養」。日照少導致維生素D掉，於是血清素跟著下降，最終讓人心情灰灰的。除了多曬太陽外，食物來源包括：鮭魚、蛋黃、香菇等。

做法：中午曬10–20分鐘太陽、每日固定補充維D（冬天尤其重要）

3.B群（B6、B12、葉酸），情緒能量引擎

B群是大腦製造情緒神經物質的「原料包」，B6做血清素（快樂物質），B12／葉酸能夠維持大腦訊號傳遞，不足時會覺得累累的、煩躁、沒精神。

吃法：早餐吃蛋＋全穀、午餐加深綠蔬菜，生活忙碌的民眾可以每日補B群

陳珮淳提醒，除了補充營養，生活調整同樣重要。規律作息、充足睡眠、適度散步15分鐘，多吃暖身食物：薑、蔥、蒜、胡椒等，避免高糖高油飲食等做法，都有助於讓大腦恢復正常節奏。

