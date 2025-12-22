自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡喝錯恐缺鐵！ 日醫揭3大關鍵 進食前後別喝

2025/12/22 07:22

食農專家韋恩引述日籍醫師表示，咖啡如果飲用不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述日籍醫師表示，咖啡如果飲用不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人每天早上起床後、工作空檔，甚至吃完飯，都會不自覺地來杯咖啡。咖啡常被認為有提神醒腦、抗氧化等健康好處，但其實怎麼喝很重要。食農專家韋恩引述日籍醫師表示，咖啡如果飲用不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險。提醒調整喝咖啡的習慣，避免飯前、飯後飲用影響鐵質吸收，挑選深焙、低咖啡因或無咖啡因的咖啡，才能喝得安心健康。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，日本內科與美容皮膚科醫師中島由美指出，喝咖啡造成缺鐵與否的關鍵，在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種多酚，入口會有澀感，具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，不只存在於咖啡，也常見於紅酒、茶與柿子中。不過，單寧會與食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收，未被吸收的鐵質則會直接被排出體外。

當鐵質不足時，可能出現頭痛、心悸、疲倦等不適。女性因為每月會有月經，更易出現鐵質不足，若平日經常喝咖啡，更需留意飲用方式。中島由美建議，為了不影響健康，每天咖啡攝取量以2-3杯為宜，避免過量，同時也依自身狀況調整。

此外，中島由美表示，若擔心貧血又很想享受咖啡，建議注意以下3重點：

避免進食前後立刻喝咖啡：為了避免單寧影響鐵質吸收，建議飲用時間與正餐錯開。特別是正在服用鐵劑的人，服藥前後30分鐘內應避免喝咖啡，以免影響鐵劑吸收效果。

選擇深焙咖啡：焙煎時間較長的深焙咖啡，單寧含量往往較低，咖啡因也相對少一些，對身體負擔較小。

善用低咖啡因或無咖啡因咖啡：雖然這類咖啡並非完全不含咖啡因，單寧也仍然存在，但能有效降低咖啡因攝取量，對於容易心悸或睡眠受影響的人來說，也是較溫和的選擇。

韋恩表示，總結來說，咖啡本身並非不健康，只要控制好飲用量與時間，依然可以享受它帶來的好處。但若喝得過多或時機不對，則可能影響鐵質吸收，尤其女性更要留意。

