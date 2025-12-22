自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》乳癌治療影響荷爾蒙代謝 悄悄改變腸道菌

2025/12/22 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

乳癌患者常依荷爾蒙受體（ER/PR）狀態接受不同內分泌治療（如芳香化酶抑制劑、Tamoxifen、LHRH類藥物）。近年研究發現腸道菌可能影響荷爾蒙代謝與治療反應，但相關臨床證據仍有限。

這篇 NPJ Breast Cancer. 2025 Oct 1;11（1）:107.前瞻性研究追蹤90名乳癌患者的腸道菌組成。初步分析顯示，荷爾蒙受體陰性患者的Fusobacteriaceae較高，荷爾蒙受體陽性患者則偏向Ruminiclostridium，但經多重比較校正後皆不顯著。最穩定的發現來自52名荷爾蒙受體陽性患者的縱向分析：接受荷爾蒙治療或芳香化酶抑制劑後，腸道 Blautia 類群顯著增加；Tamoxifen有趨勢提高Lachnospiraceae，LHRH類藥物則顯著增加Dialister與Megasphaera。此研究提示，內分泌治療確實可能影響腸道菌，Blautia是最一致受影響的菌屬，但仍需更大規模驗證。

透視腸道菌》乳癌治療影響荷爾蒙代謝 悄悄改變腸道菌

這項研究提醒我們，乳癌治療不僅僅是針對腫瘤，也可能悄悄改變腸道菌相。雖然目前還沒有足夠證據說明特定益生菌能直接改善荷爾蒙治療反應，但維持腸道菌多樣性、均衡飲食與良好生活習慣，仍有助於整體健康與治療耐受性。對患者而言，可與醫師討論飲食、益生菌或發酵食品的適當性；對一般人來說，這也提醒我們腸道菌和荷爾蒙代謝密不可分，長期養好菌群，也許在未來不只對癌症風險，對治療反應與副作用管理都有潛在幫助。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

