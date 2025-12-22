限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
工人OHCA急救成功 AED發揮關鍵救命作用
〔記者張協昇／南投報導〕北捷連續攻擊案，突顯急救重要性，南投縣日前也有一名工人身體不適，送醫途中失去生命徵象（OHCA），經救護人員立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）予以電擊後清醒，成功挽回一條寶貴生命，南投縣衛生局表示，縣內車站等公共場所已建置274台AED，並加強相關人員使用教育訓練，以利在關鍵時刻發揮救命功能。
南投縣衛生局表示，當心跳與呼吸停止時，若能在4分鐘內急救，存活率可達90%；反之，若未能及時進行CPR，每延遲1分鐘，病人的存活率則會下降7至10%，因此在傷病患失去生命徵象，若能及時進行CPR及使用AED，即可提高存活率，並恢復正常生活。
請繼續往下閱讀...
衛生局指出，截至今年11月30日止，南投縣在包括車站等交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區學校、大型集會場所、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所、大型公眾浴場或溫泉區、公眾服務單位設施、特殊機構等10類場所，已登錄建置274台AED，相較去年同期212家增加62家，每萬人平均擁有AED數為5.85台。
衛生局強調，該局也積極推動「AED安心場所」認證，每兩年需認證一次，除鼓勵公共場所設置AED外，也規範該場所70%以上員工通過心肺復甦術及AED使用訓練，未來將持續推動縣內公共場所AED設置及相關急救教育訓練，以提高傷病患者的生存機率，讓更多生命在關鍵時刻獲得及時守護。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應