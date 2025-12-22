自由電子報
健康 > 杏林動態

工人OHCA急救成功 AED發揮關鍵救命作用

2025/12/22 10:04

南投縣衛生局實施CPR心肺復甦術訓練。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局實施CPR心肺復甦術訓練。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕北捷連續攻擊案，突顯急救重要性，南投縣日前也有一名工人身體不適，送醫途中失去生命徵象（OHCA），經救護人員立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）予以電擊後清醒，成功挽回一條寶貴生命，南投縣衛生局表示，縣內車站等公共場所已建置274台AED，並加強相關人員使用教育訓練，以利在關鍵時刻發揮救命功能。

南投縣衛生局表示，當心跳與呼吸停止時，若能在4分鐘內急救，存活率可達90%；反之，若未能及時進行CPR，每延遲1分鐘，病人的存活率則會下降7至10%，因此在傷病患失去生命徵象，若能及時進行CPR及使用AED，即可提高存活率，並恢復正常生活。

AED操作簡便，能在關鍵時刻發揮救命功能。（南投縣衛生局提供）

AED操作簡便，能在關鍵時刻發揮救命功能。（南投縣衛生局提供）

衛生局指出，截至今年11月30日止，南投縣在包括車站等交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區學校、大型集會場所、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所、大型公眾浴場或溫泉區、公眾服務單位設施、特殊機構等10類場所，已登錄建置274台AED，相較去年同期212家增加62家，每萬人平均擁有AED數為5.85台。

衛生局強調，該局也積極推動「AED安心場所」認證，每兩年需認證一次，除鼓勵公共場所設置AED外，也規範該場所70%以上員工通過心肺復甦術及AED使用訓練，未來將持續推動縣內公共場所AED設置及相關急救教育訓練，以提高傷病患者的生存機率，讓更多生命在關鍵時刻獲得及時守護。

南投縣許多公共場所均設有AED。（記者張協昇攝）

南投縣許多公共場所均設有AED。（記者張協昇攝）

