健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

世界泡菜研究所：韓式泡菜不僅增強免疫力 還能精準調節

2025/12/20 16:47

研究顯示，韓式泡菜（辛奇）不僅可以增強免疫力，還能精準調節免疫反應。（歐新社）

研究顯示，韓式泡菜（辛奇）不僅可以增強免疫力，還能精準調節免疫反應。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《科學日報》（ScienceDaily）等科學媒體報導，南韓科學技術情報通訊部資助的研究機構世界泡菜研究所（World Institute of Kimchi）首次在單細胞層級證實，韓式泡菜（或稱辛奇）不單單可以增強免疫力，還能精準調節人體免疫系統。

《韓國時報》（The Korea Times）20日引述相關報導指出，隨著感冒和流感等季節性呼吸道感染日益嚴重，人們的關注焦點也從單純增強免疫力的食物轉向能夠精準「調節」免疫反應的食物。在此背景下，由李宇宰（Lee Woo-jae，音譯）率領的世界泡菜研究所團隊發表臨床和基因組學研究成果，分析食用韓式泡菜如何影響人體免疫細胞的功能和平衡。

該團隊首次利用單細胞RNA定序（single-cell RNA sequencing），追蹤韓式泡菜對人體免疫細胞的精細影響。結果顯示，韓式泡菜並非盲目「提升免疫力」，而是能同時強化必要的防禦反應，又抑制不需要的過度活化，呈現高度精準的免疫調節特性。

這項研究歷時12週，招募39名超重的成年人。參與者分為3組：安慰劑組、食用天然發酵泡菜粉組、食用使用發酵劑發酵的泡菜粉組。介入結束後，研究團隊分離受試者的外周血單個核細胞（PBMC），並以單細胞RNA定序逐一分析各免疫細胞的基因表現。該方法能夠追蹤單一免疫細胞層面的基因表現變化，從而精準檢測傳統免疫標記難以捕捉的細微功能變化。

分析結果顯示，在食用泡菜粉的兩組中，能夠辨識細菌和病毒並啟動免疫反應的「抗原呈遞細胞」的功能得到增強，代表身體對病毒或細菌等外來刺激的「偵測與回報」機制更加有效。CD4陽性T細胞也呈現平衡分化，分化為負責免疫防禦的細胞和抑制及調節免疫反應的細胞。研究結果表明，泡菜粉能夠在需要時有效增強免疫防禦反應，而不會過度刺激免疫系統。

研究團隊還發現，不同的發酵方法也會導致不同的結果。天然發酵泡菜和添加特定乳酸菌、而非依賴天然發酵的菌種發酵泡菜，均對免疫平衡有正面作用。然而，菌種發酵泡菜組在抗原識別方面表現出更顯著的改善，且不必要的免疫訊號傳導也得到了更大的抑制。研究結果表明，控制發酵過程可以進一步增強泡菜的健康益處。

李宇宰表示：「透過單細胞分析，我們首次證實韓式泡菜具有活化保護性免疫和抑制過度免疫反應的雙重功效。」該團隊計畫擴大國際研究範圍，探索韓式泡菜、益生菌及免疫和代謝健康之間的聯繫。

