健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

拿非洲嬰兒當白老鼠？ 美資助西非B肝研究 竟讓新生兒「不打疫苗」

2025/12/20 14:26

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被爆主導一項具爭議的B型肝炎疫苗研究合約，計畫在西非讓部分新生兒不接種疫苗以進行對照實驗，引發醫學界強烈抨擊。 （美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府近期批准一項引發巨大倫理爭議的醫療研究。據《美聯社》披露，美國政府以「限制性招標」（no-bid）方式，授予丹麥科學家一份價值160萬美元（約新台幣5216萬元）的合約，資助其在西非幾內亞比索（Guinea-Bissau）進行B型肝炎疫苗研究。然而，該研究設計將部分新生兒列為「不接種疫苗」的對照組，遭公衛專家痛批宛如過去美國政府對黑人進行「梅毒實驗」的翻版，極度不道德。

這項合約由美國疾病管制暨預防中心（CDC）發出，但據悉是在衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）授意下進行，且未經過慣例的倫理審查。獲得資助的團隊領導人班恩（Christine Stabell Benn）曾多次被反疫苗人士引用，更是小羅勃．甘迺迪任命的委員會顧問。

隨機分組「不打疫苗」 專家批：置嬰兒於死地

該計畫預計招募1萬4000名新生兒，部分嬰兒出生時將「不接種」B肝疫苗以進行對照。醫界普遍共識認為，B肝疫苗能有效保護新生兒免於感染，並降低肝病風險。艾默里大學傳染病專家泰坦吉（Boghuma K. Titanji）痛批該研究「昧著良心」（unconscionable），指出感染風險遠高於副作用擔憂，此舉恐加劇全球疫苗猶豫。

知情官員透露，CDC內部對此感到憤怒，部分科學家將其比作1932年的「塔斯基吉梅毒實驗」（Tuskegee Study）；當年美國政府故意不治療染病黑人以觀察病程，釀成歷史醜聞。薩斯喀徹溫大學病毒學家拉斯穆森直言，這是拿納稅人的錢給親信進行「極度不道德的研究」。面對質疑，研究團隊辯稱，因當地尚未實施出生接種，現在是進行此類研究的「唯一機會」。

