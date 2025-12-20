走路不痛蹲下爆痛 全因「髖關節夾擊症候群」

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群。（示意圖，非當事人，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕葉姓裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時無恙，但蹲下就會疼痛萬分，日前受不了，到向員榮醫療體系員榮醫院求診，被診斷為「髖關節夾擊症候群」，經清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快速，病人當日即可下床行走。

從事裝潢工作葉姓患者現年60多歲，工作數十年；近年產生職業傷害，每當蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛。

請繼續往下閱讀...

員榮醫院骨科醫師花世源表示，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在 X 光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

經手術將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約 0.5 公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應。

花醫師表示，初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源醫師解說從事裝潢工作的葉姓患者因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂，手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸（圖中紅色圈位置）。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法