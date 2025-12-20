自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

走路不痛蹲下爆痛 全因「髖關節夾擊症候群」

2025/12/20 11:48

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群。（示意圖，非當事人，記者顏宏駿攝）

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群。（示意圖，非當事人，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕葉姓裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時無恙，但蹲下就會疼痛萬分，日前受不了，到向員榮醫療體系員榮醫院求診，被診斷為「髖關節夾擊症候群」，經清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快速，病人當日即可下床行走。

從事裝潢工作葉姓患者現年60多歲，工作數十年；近年產生職業傷害，每當蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛。

員榮醫院骨科醫師花世源表示，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在 X 光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

經手術將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約 0.5 公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應。

花醫師表示，初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源醫師解說從事裝潢工作的葉姓患者因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂，手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸（圖中紅色圈位置）。（員榮醫院提供）

花世源醫師解說從事裝潢工作的葉姓患者因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂，手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸（圖中紅色圈位置）。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中