健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打氣旺！彰化公費流感疫苗剩不到4千劑 留給這3類人

2025/12/20 12:54

彰化縣流感疫苗打氣強，全縣所剩不多。彰基因應衛生局規定，目前只能提供給65歲以上、學齡前期（有寶寶手冊）、學生補種為對象。（彰基提供）

彰化縣流感疫苗打氣強，全縣所剩不多。彰基因應衛生局規定，目前只能提供給65歲以上、學齡前期（有寶寶手冊）、學生補種為對象。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（2025）年初，藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎病逝，再加上今年流感病例數居高不下，喚醒國人施打流感疫苗的警覺性；彰化縣今年流感疫苗打氣旺，全縣採購35萬8000劑疫苗早已用罄，中央後來又加發兩批2萬劑疫苗，到目前剩下不到4000劑，十分搶手。彰化縣衛生局表示，目前流感疫苗只能給65歲以上、學齡前期（有寶寶手冊）、學生補種對象，其餘對象要等中央是否再配撥疫苗，有新的疫苗下來，才能給一般符合公費接種的民眾。

這幾天，原本開放民眾預約接種疫苗網站「彰化疫苗接種預約e點通」剛好進行系統維護，造成民眾無法線上預約，以為疫苗都打完了。對此，衛生局指出，網站維護中，暫時不開放，不過，目前尚有的疫苗，希望優先讓高風險族群接種。

根據統計，彰化縣今年65歲以上流感疫苗接種率目前約57 %，刷新近年同期新高，卻仍有不少長者尚未接種，幼兒及65歲以上長者流感重症風險高，衛生局呼籲把握機會，盡快施打，直接向合約醫療院所洽詢。

彰基配合衛生局規定，65歲以上可直接帶健保卡至該院教學研究大樓六樓健檢中心，確認身分並由醫師評估後即可施打。學齡前期（攜帶寶寶手冊+健保卡）、學生補種對象（攜帶健保卡+學校開立的補接種通知單），可至兒童醫院一樓健兒門診，門診施打時間白天8：30到12：00，下午2：00到5：00。晚上6：00到9：00由兒童醫院2樓掛內科門診。

彰基表示，學齡前及學生補打都需要掛門診；65歲以上確認身分，由醫師評估後即可施打。

彰基開放公費流感疫苗接種，疫苗一發配到，很快就打完。（彰基提供）

彰基開放公費流感疫苗接種，疫苗一發配到，很快就打完。（彰基提供）

