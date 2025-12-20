健康網》胃食道逆流吃藥更嚴重！ 醫曝關鍵「不是胃酸多」

科博特診所院長劉博仁指出，很多時候胃食道逆流不是胃酸問題，而是消化效率變差。當我們把腸道裡的發酵處理好，火燒心才有機會真正改善；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕胃酸逆流是許多人的困擾，除注意飲食內容、服藥控制，其實可能也隱藏了我們忽略的關鍵。科博特診所院長劉柏仁分享，1名患者因胃酸逆流不適，自行服用PPI胃藥半年不但未改善，反而越來越脹不舒服。經建議停用制酸劑，回診表示消化改善。對此，他指出，有時久治不癒的胃食道逆流，問題不一定是胃酸太多，可能是胃酸「不夠」。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，以往常將胃酸當成導致不適的因子，只要有逆流、有火燒心，就會想辦法把胃酸壓下來。短期來說，制酸劑確實可以緩解不適，但胃酸真正的功能，其實是幫助消化與殺菌，也是消化道的第一道防線。尤其當一個人因長期壓力、年紀增長或長時間使用制酸劑，導致胃酸分泌不足時，食物就會無法被好好分解，過早進入小腸，成為腸道細菌最愛的發酵原料。

劉博仁進一步提及，根據’2025 年發表在《Journal of Inflammation Research》的研究指出，胃食道逆流患者合併小腸菌叢過度增生（SIBO）的比例，明顯高於一般人。這代表逆流不是單純食道的問題，而是整個消化道生態失衡的結果。研究中特別提到一個關鍵：呼氣測試中呈現甲烷陽性的患者，胃食道逆流不僅更常見，也更嚴重。

劉博仁說明，甲烷是細菌發酵食物時產生的氣體，當腸道內氣體累積，腹內壓就會不斷上升。此時即使胃裡只有一點點酸，也會被這股壓力往上推，把賁門撐開，讓酸水和食物殘渣一起逆流到食道。換句話說，真正把酸推上來的，常常不是「酸太多」，而是「氣太多」。這也能解釋，為什麼越吃制酸劑，脹氣越嚴重、逆流越頻繁。因為胃酸被抑制得越多，殺菌能力越差，消化越不完全，細菌就越快樂，產生的氣體也就越多，形成惡性循環。

因此，劉博仁說，在功能醫學的觀點，處理胃食道逆流不能一味地壓酸，而是要檢視消化功能是否完整。如果你吃一點就脹、飯後悶卡、常打嗝或排便中常看到未消化的食物，這些都可能是胃酸不足的訊號。在飲食上，短期內降低容易發酵、產氣的食物，如精緻糖、部分乳製品與豆類，常能明顯減輕腹內壓，讓逆流先穩定下來。

劉博仁強調，很多時候胃食道逆流不是身體出了錯，而是在提醒我們消化效率變差。當我們把腸道裡的發酵處理好，氣體減少，腹內壓下降，賁門自然比較能關得住，火燒心也才有機會真正改善。

