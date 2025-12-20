自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》乾柿別貪吃 營養師示警恐釀「柿石」腸堵塞

2025/12/20 07:36

營養師老辜指出，乾柿子的甜味增加且質地較軟，容易不小心食用過量，建議搭配堅果、無糖優格，有助減輕血糖與腸胃負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕柿子富含維生素、膳食纖維和礦物質，具潤肺、護眼、助消化、增免疫和保護心血管等益處，享用正是時候。營養師老辜指出，柿子分為鮮柿與乾柿，不僅在營養與熱量上差異很大，吃錯也會傷身。

他並表示，臨床曾報導1位8旬女性因食用過量乾柿，形成「柿石」（Diospyrobezoar）而引發小腸阻塞。提醒老年人享用乾柿應少量，且須切小塊，並充分咀嚼，避免一次大量食用。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，鮮柿子含水量高，每100公克可食量約60大卡，糖分以葡萄糖與果糖為主，且含有膳食纖維、鉀、類胡蘿蔔素及抗氧化多酚。單寧使其果實帶有澀味，也具抗氧化與抗菌活性，但維生素C易因儲存條件而流失。

至於乾柿子則已去除大部分水分，使糖、纖維、礦物質與脂溶性抗氧化物更濃縮。每33公克可食量約60大卡，相當於鮮果的3倍。乾燥過程不僅降低可溶性單寧與維生素C含量，甜味增加且質地較軟，一不小心就會食用過量。

老辜並分享曾有臨床報導，1名87歲女性因食用1顆巨大乾柿子後，在小腸形成「柿石」，最終引發小腸阻塞。送留後，保守治療仍無效，最後切開小腸取出。這是因為乾柿子中可溶性單寧會部分聚合，不僅降低澀味還使黏附增加、與蛋白質及黏液結合形成不溶性聚合物。當腸胃蠕動減弱或咬合不佳者吃下大量的乾柿果肉塊會難以分解，並推進至小腸，引起機械性阻塞。

老辜提醒，攝取鮮柿子時應適量，每日1份即可。乾柿尤應少量享用，或搭配堅果、無糖優格，有助減輕血糖與腸胃的負擔。只要注意食用份量，就能享受美味與營養，也能降低柿石發生的風險。

