苗栗後龍免費健康篩檢1月4日登場 與大千醫院合作

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗縣府衛生局結合大千醫院資源並攜手後龍鎮衛生所、後龍鎮公所，規劃於明（2026）年1月4日早上7點30分至上午10點30分於後龍鎮維真國中學生活動中心，辦理整合性社區免費篩檢活動，歡迎符合資格民眾前往。

苗栗縣政府衛生局指出，屆時提供成人預防保健檢查（30至39歲，每5年篩檢一次；40至64歲，每3年篩檢一次；65歲以上，每年篩檢一次）、 口腔黏膜檢查（30歲以上、18歲以上原住民，有抽菸嚼檳榔包含戒檳民眾，每2年篩檢1次）、大腸直腸癌篩檢（45至74歲民眾，40至44歲具腸癌家族史者；每兩年篩檢1次）、子宮頸癌篩檢（30歲以上女性，每年篩檢一次；25至29歲女性，每3年一次〔曾有過性行為者〕。）、乳癌篩檢（40至74歲女性，每兩年篩檢一次 ），民眾若有相關問題可洽後龍鎮衛生所037-722008。

另外，苗縣府衛生局提醒，當日務必攜帶健保IC卡、身分證以供核對是否符合篩檢資格，參加成人預防保健抽血檢查者，請於前一日晚間10點後空腹（可以喝少量白開水），當天勿吃早餐。

