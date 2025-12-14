自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

真的需要減肥嗎？ 醫：BMI＋腰圍快速判斷

2025/12/14 16:44

肥胖治療採階段式介入，從生活型態調整逐步升級；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖治療採階段式介入，從生活型態調整逐步升級；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣肥胖醫學會（TMASO）今（14日）發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》，成為國內目前最完整的成人肥胖治療建議，也同步接軌WHO最新全球指引，指引預計年底上線。至於哪些人算「過重」？哪些人是「肥胖」？成人判斷標準很簡單，BMI介於24～26.9屬於過重，BMI ≥27則屬於肥胖，而男性腰圍≥90公分、女性 ≥80公分，即使BMI未達肥胖，也屬於「腹部肥胖」，健康風險同樣升高，所以只要BMI超過24或腰圍超標，就該開始管理，不必等到「很胖」才處理。

指引指出，成人肥胖治療的第一步是「個案評估」，以BMI與腰圍作為核心指標。若BMI大於24，或男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，即需進入健康體位監測與管理。若過去兩年曾有過重或腹部肥胖紀錄，更應定期量測BMI與腰圍，積極維持健康體位，避免復胖。對於BMI達27以上，或BMI超過24且合併腹部肥胖與相關共病者，建議啟動正式減重治療。

治療策略採「由淺入深」原則，基礎介入包括飲食控制、運動指導與生活型態修正，並至少每週追蹤體重與腰圍，每3至6個月評估是否達成減重目標。若BMI達30，或BMI超過27且已有肥胖相關合併症，則需加入心理介入，並視情況使用減重藥物。對於BMI超過37.5，或BMI超過32.5且合併疾病者，若經6個月專業治療仍未達減重與代謝控制目標，可進一步考慮內視鏡胃袖狀整型術（ESG）或減重代謝手術（MBS）。

醫師提醒，肥胖相關共病包括高血壓、血脂異常、血糖異常、睡眠呼吸中止症、脂肪肝、心衰竭與退化性關節炎，及早介入有助降低長期健康風險。

