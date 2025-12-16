健康網》雲林鴨場確診H5N1禽流感 疾管署：小心禽傳人 避接觸、多洗手

雲林元長一處肉鴨場確診H5N1禽流感，防疫人員執行撲殺肉鴨。（雲林縣動植物防疫所提供）

〔健康頻道／綜合報導〕又有禽流感！雲林元長鄉1處肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所接獲通知，已撲殺5267隻16週齡肉鴨。根據疾管署衛教資料指出，H5N1禽流感病毒之主要感染模式為禽鳥傳染給人，因病毒具突變性，人對人的感染途徑有可能存在，但這種模式之效率並不高。一旦感染該病毒，所引起的症狀和一般的流感病徵差不多，如突然發高燒、身體不適、伴隨著咳嗽與喉嚨痛等，要特別留意。

雲林縣動植物防疫所執行例行性監測檢驗，14日報告出爐元長一處肉鴨場驗出H5N1病毒，場內鴨隻未出現有病徵。防疫所技正陳建棠表示，接獲中央通知後，依標準作業程序，執行場內5267隻肉鴨撲殺銷毀作業，並完全場區及周邊環境清潔及消毒工作。另半徑1公里有16場採樣監測，半徑3公里內有84場健康訪視。

疾管署衛教資料分析H5N1禽流感：

●什麼是H5N1禽流感？

流感病毒是一種RNA病毒，病毒外表有兩種抗原，分別稱為H抗原及N抗原，到目前為止，引起人類疾病流行的病毒株，只發現三種H抗原（H1、H2、H3）與二種N抗原（N1、N2），而人、豬、鳥都是流感病毒之寄主。H5N1禽流感病毒過往只會影響禽鳥，對雞隻具有高致病力，常造成大量雞隻死亡，但因病毒會不定時基因突變，衍生新品種，導致原來僅感染禽類的流感病毒，變得可影響人類，由於這些突變的流感病毒對人類是全新的病毒，大多數人對這種病毒沒有抗體，因此容易導致嚴重病症。

●感染禽流感症狀

根據香港1997年疫情的經驗，H5N1禽流感病毒所引起的症狀和一般的流感病徵差不多，如突然發高燒、身體不適、伴隨著咳嗽與喉嚨痛等，與其他流感一樣，通常2至7日內會自然痊癒，但部份個案會出現病毒性肺炎及其他併發症，以至死亡。

●如何避免感染禽流感？

由於禽流感主要由禽鳥傳給人，故應避免接觸鳥，萬一接觸禽鳥或其糞便，應馬上用肥皂徹底清洗雙手；但進食熟雞肉並不會有感染的危險。

目前沒有針對H5N1禽流感之疫苗，最佳預防方法仍是飲食均衡，適當運動和休息來加強抵抗力。

●禽流感會造成人群流行嗎？

依香港過去的調查研究顯示，H5N1禽流感病毒之主要感染模式為禽鳥傳染給人，然因病毒具突變性，人對人的感染途徑是有可能存在的，但這種模式之效率並不高。

流感病毒要引發全面流行有3個必要條件：能夠在人體繁殖、大多數的人體沒有抗體、能夠有效地在人群中傳染，H5N1禽流感病毒符合了前兩個要件，但是還沒達成第3個要件。

●禽流感治療

禽流感之治療方法與一般的流感基本上相同，除非已有細菌性感染，否則不須服用抗生素，兒童忌用含有阿司匹靈成分的藥物，以避免產生雷氏症候群。

