健康網》不暈船卻「暈碳」？ 醫揭飯後想睡真相

新竹初日診所院長魏士航指出，「餐後嗜睡症」是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，讓人出現放空、昏沉、想睡的現象，這種狀況在冷季更容易發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「32歲不暈船，但暈碳。」日前一則貼文在社群平台 Threads 上引發近42萬人共鳴，不少上班族紛紛留言笑稱「與其灌人酒，不如給他一口飯糰」、「早上吃完整顆飯糰直接斷電」。新竹初日診所院長魏士航指出，「暈碳」並非意志力不足，而是1種真實存在的生理反應，醫學上稱為「餐後嗜睡症（postprandial somnolence）」。這是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應（如副交感神經訊號增強），讓人出現放空、昏沉、想睡的現象，這種狀況在冷季更容易發生。

飯後「當機」非單純吃太飽 血糖上升致昏沉

魏士航說明，當攝取大量碳水化合物後，血糖在短時間內快速上升，身體會分泌胰島素協助調節，過程中副交感神經訊號增強，容易讓人出現放空、昏沉、注意力下降甚至想睡的情況。這種「飯後當機」現象，並非單純吃太飽，而是身體在應對血糖劇烈波動時的自然反應。

冬天更容易暈碳 醫曝代謝關鍵

研究也發現，「暈碳」在氣溫較低的季節更容易發生。魏士航引用刊登於《內分泌學（Endocrine）》期刊的一項研究指出，研究團隊追蹤93名第1型糖尿病患者，連續配戴血糖監測儀長達1年，並將12月至隔年5月視為「冷季」進行分析。結果顯示，冷季的血糖標準差落在59.3至61.9mg/dL，明顯高於暖季的56.6至58.2mg/dL，顯示血糖波動幅度在天冷時更為明顯。

魏士航解釋，氣溫降低後，身體為了維持體溫會提高基礎耗能，使食慾增加，但濕冷天氣又會降低外出與活動意願，形成「吃得多、動得少」的典型冬季代謝模式，進一步放大血糖起伏，也讓飯後疲倦感更為明顯。

另一篇刊登於《科學前沿（Science Advances）》期刊的研究同樣指出，歲末節慶期間是血糖最容易失控的時段。研究顯示，耶誕節後2天，血糖控制明顯惡化，目標範圍時間下降7.02％，平均血糖上升5.59％。高脂、高糖飲食，加上作息紊亂，是造成血糖短時間內劇烈波動的重要原因。

魏士航補充，雖然上述研究多以第1型糖尿病患者為對象，數據無法直接套用於一般民眾，但季節與生活型態改變對代謝的影響，對所有人都具有高度參考價值。以台灣冬季為例，濕冷環境讓人長時間待在室內，活動量下降，肌肉利用葡萄糖的效率隨之降低，胰島素反應也可能變得遲緩。結果就是，同樣1顆飯糰，夏天活動量高時吃下去無感，冬季活動不足時卻更容易出現血糖「衝太快、掉太急」，導致餐後特別想睡、精神不濟。

減少「暈碳」不妨在餐後至少步行5分鐘，以及多接觸陽光，可減少血糖波動，比單靠咖啡提神更能避免「餐後嗜睡症」，使餐後的疲倦感不至於過度放大；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

5方法有效減少暈碳 餐後散步很重要

如何減少「暈碳」？魏士航也提出5個簡單且能立即執行的方式：

●早餐避免單純高碳水組合

飯糰、麵包配奶茶等組合容易讓血糖迅速拉升，引發「早晨斷電」。可改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜等組合，讓血糖更平穩。

●午餐遵循水、肉、菜、飯、果的進食順序

先吃澱粉，血糖會快速上升；相反地，先吃蛋白質與蔬菜，能延緩血糖反應、提高飽足感，有效降低餐後疲倦。

●餐後至少步行5分鐘

短暫步行即可促進葡萄糖利用，減少血糖波動，比單靠咖啡提神更能避免「餐後嗜睡症」。

●白天多曬光，提高清醒度

接觸自然光有助維持生理節奏，使餐後的疲倦感不至於過度放大。

●經常性暈碳，建議進行進一步評估

可能與血糖調節能力下降或代謝耐受度變差有關，透過專業檢測可更精準掌握身體狀況並制定調整策略。

魏士航提醒，暈碳並不是單純的「吃太飽」，而是反映身體在面對碳水時的調節能力。若餐後經常「斷訊」，代表代謝可能已在超載。透過專業檢測與醫療團隊的協助，能更精準找出問題，協助調整飲食與生活型態，讓身體重新回到穩定運作。

