健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

守護打火兄弟 新營醫院免費提供高壓氧治療

2025/12/16 11:11

烏樹林堆置場大火13天，消防弟兄連續打火不停歇，衛福部新營醫院提供南市消防局救難人員15名，免費高壓氧治療助健康復原。（新營醫院提供）

烏樹林堆置場大火13天，消防弟兄連續打火不停歇，衛福部新營醫院提供南市消防局救難人員15名，免費高壓氧治療助健康復原。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕烏樹林堆置場大火13天，消防弟兄連續打火不停歇，衛福部新營醫院提供南市消防局救難人員15名，免費高壓氧治療助健康復原。

院方指出，消防人員在救難行動中，長時間曝露於濃煙及有害氣體，極易造成呼吸系統不適及組織缺氧。新營醫院啟動完整支援系統，首先透過抽血檢驗一氧化碳血紅素（COHb）濃度作為診斷依據，即使有吸菸史者基礎值較高，經臨床判斷符合擴大治療條件，即可依健保規定接受完整醫療，高壓氧治療則能有效提高血液中溶解氧含量，促進組織修復與減輕炎症反應，加速隊員體力與精神的恢復，降低職業災害風險。

院方表示，提供專屬門診管道，參與救災者如出現頭痛、暈眩、疲倦等症狀，或對健康有所疑慮，可前往胸腔內科汪政德醫師門診，或每週三及週五下午院長莊毓民神經內科門診進行專業評估。經醫師確認適應症，即可納入高壓氧治療，預防延遲性神經學後遺症。

莊毓民表示，免費高壓氧治療及支援系統，是我們對救災英雄的一點心意與回饋，也希望他們有充足身心保障，繼續守護社會安寧。

消防人員在救難行動中，長時間曝露於濃煙及有害氣體，極易造成呼吸系統不適及組織缺氧，新營醫院提供免費高壓氧治療助健康復原。（新營醫院提供）

消防人員在救難行動中，長時間曝露於濃煙及有害氣體，極易造成呼吸系統不適及組織缺氧，新營醫院提供免費高壓氧治療助健康復原。（新營醫院提供）

