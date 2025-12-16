發燒也殺不死？ 研究：禽流感帶關鍵基因 體溫40度照樣複製

波蘭一處家禽場2016年爆發H5N8禽流感，撲殺場內家禽。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕發燒是人體對抗病毒感染的重要機制，藉由升高體溫來抑制病毒複製。然而，最新發布於《科學》（Science）期刊的研究發現，禽流感病毒帶有一種特殊的「PB1」基因，使其具備較強的耐熱能力，即便在模擬發燒的高溫環境下仍能進行複製。這項發現為理解禽流感病毒的高致病性提供了新的科學線索。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由英國劍橋大學與格拉斯哥大學合作的研究指出，人類流感病毒通常適應於攝氏33度的上呼吸道環境，當體溫因發燒升高時，其複製能力會受到顯著抑制。相比之下，禽流感病毒（如H5N1）源自體溫較高的鳥類（約40至42度），因此對高溫環境展現出更強的適應力。

研究團隊透過小鼠實驗發現，病毒的「PB1」基因在溫度敏感性上扮演關鍵角色。帶有禽流感來源PB1基因的病毒，在模擬發燒的高溫條件下仍能持續複製並引發疾病；而帶有人類流感PB1基因的病毒，在溫度升高後複製能力則明顯下降。

研究第一作者、格拉斯哥大學特恩布爾博士（Matt Turnbull）指出，病毒具有交換基因的能力（Reassortment）。回顧1957年和1968年的流感大流行，人類流感病毒就曾獲取禽流感的PB1基因，這可能是當年疫情造成嚴重影響的潛在因素之一。

專家籲監測耐熱指標 強化防疫

劍橋大學威爾森教授（Sam Wilson）表示，雖然人類感染禽流感的案例相對較少，但歷史數據顯示其致死率偏高。了解病毒如何在人體高溫環境下生存，對於疾病監測至關重要。

研究人員指出，辨識這類病毒在高溫環境下的表現，有助於未來在監測禽流感與評估公共衛生風險時，及早掌握可能需要關注的病毒特徵。

