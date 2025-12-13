自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

女星、名人齊發聲 號召百工百業一同純植飲食

2025/12/13 13:34

演員連俞涵表示，雖然她不是純植者，但她說，每個人都能用自己的方式愛地球。即使還沒做到完全的純植，只要願意向更友善土地、更尊重生命的方向邁出一步，就是一種重要的改變。（記者黃宜靜攝）

演員連俞涵表示，雖然她不是純植者，但她說，每個人都能用自己的方式愛地球。即使還沒做到完全的純植，只要願意向更友善土地、更尊重生命的方向邁出一步，就是一種重要的改變。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕近年植物基飲食風潮席捲全球，純植行動聯盟今（13）舉辦「百工百業支持純植大遊行」，超過1500名百工百業的民眾齊聚現場，一同提出3大訴求，並強調純植不只是飲食選擇，更是守護健康、環境與未來的國家級策略。

活動代言大使、有著多年蔬食經驗的藝人楊子儀說，在拍戲期間，每次都只有他一個人訂素便當，一開始也會覺得麻煩別人，但後來也影響其他人在下一餐改吃全素。

楊子儀表示，葷食者1天飲食大約產生5公斤碳排放、而純素則約2.5公斤的碳排放，只要從週一無肉習慣開始，每週做到1天吃素，1年就能減少100公斤碳排，「我們不用成為素食者，只要從自身做起，也能讓地球更好。」

楊子儀表示，只要從週一無肉習慣開始，每週做到1天吃素，1年就能減少100公斤碳排，「我們不用成為素食者，只要從自身做起，也能讓地球更好。」（記者黃宜靜攝）

楊子儀表示，只要從週一無肉習慣開始，每週做到1天吃素，1年就能減少100公斤碳排，「我們不用成為素食者，只要從自身做起，也能讓地球更好。」（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟成員、律師趙梅君表示，全球氣溫越來越熱，且極端氣候頻傳，造成許多災情。純植行動召集百工百業響應純植物飲食，並提出3大訴求，包括：呼籲政府將純植物飲食納入「2050淨零排放旗艦計畫」；同時在校園內，也要提供純植餐飲；另外，也應在公共場域、企業等各地餐飲空間打造友善純植空間，讓全民都能安心用餐。

演員連俞涵表示，雖然她不是純植者，但她說，每個人都能用自己的方式愛地球。即使還沒做到完全的純植，只要願意向更友善土地、更尊重生命的方向邁出一步，就是一種重要的改變。

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪指出，台灣擁有成熟的農業、餐飲與科技基礎，只要政府、產業與民間一起合作，我們真的有能力成為亞洲最友善純植的國家。

純植行動聯盟今舉辦「百工百業支持純植大遊行」，超過1500名百工百業的民眾齊聚現場。（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟今舉辦「百工百業支持純植大遊行」，超過1500名百工百業的民眾齊聚現場。（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟今舉辦「百工百業支持純植大遊行」。（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟今舉辦「百工百業支持純植大遊行」。（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟強調，純植不只是飲食選擇，更是守護健康、環境與未來的國家級策略。（記者黃宜靜攝）

純植行動聯盟強調，純植不只是飲食選擇，更是守護健康、環境與未來的國家級策略。（記者黃宜靜攝）

