健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》男子喝中藥猝死！心臟醫談4中藥：紅麴常見卻危險

2026/02/07 14:40

有壯年男子喝中藥附子過世；心臟外科醫師楊智鈞表示，「天然」不代表「無毒」。示意圖。（圖取自shutterstock）

有壯年男子喝中藥附子過世；心臟外科醫師楊智鈞表示，「天然」不代表「無毒」。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中國發生一名年約35歲男子喝了一杯自己泡的中藥以後，突然陷入昏迷，送醫仍回天乏術；報導說明，該男喝的是「附子」。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，附子（烏頭鹼）是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手。

楊智鈞表示，附子若沒有經過專業的「炮製」與長時間煎煮去毒，它含有的烏頭鹼會直接攻擊心臟，導致嚴重的心室顫動（Ventricular Fibrillation）。簡單說，就是讓心臟亂跳到停擺。這起悲劇印證我常在門診苦口婆心的一句話： 「天然」不代表「無毒」。中藥也是藥，用錯了就是毒。

楊智鈞表示，病人會問：「楊醫師，那我到底能不能吃中藥保養血管？」 答案是：可以，但要選對材料，而且要懂得「避雷」。楊智鈞說明下列四味中藥材，在現代藥理研究被證實對心血管有幫助，但請注意，它們都有「使用禁忌」。

1. 血管的疏通者：丹參（Salvia）

在中醫心血管領域，有「一味丹參，功同四物」的美譽。現代研究發現，丹參能擴張冠狀動脈、增加血流量，並具有抑制血小板凝集的功效（類似輕微的阿斯匹靈）。對循環不好的病人，它就像是血管的清道夫。

楊智鈞警示：出血風險！

如果正在服用抗凝血劑（如 Warfarin, Coumadin），絕對不能自行大量服用丹參！ 因為它會加強藥效，導致凝血功能被過度抑制，引發嚴重內出血甚至腦出血風險。術前一週務必停用。

2. 血管的修復師：三七 （Panax notoginseng）

很多人把它跟人參搞混，但它最獨特的地方在於「雙向調節」：既能止血，又能化瘀。三七含有豐富的三七皂苷，能降低心肌耗氧量、擴張血管。對血管壁脆弱、或擔心術後瘀腫的族群，它是很好的修復材料。

楊智鈞警示：生熟有別！

三七分「生、熟」兩種，效果天差地遠。

生吃（生三七粉）： 主打活血化瘀，預防血管堵塞（適合三高族群）。

熟吃（燉煮過）： 變成補血（類似當歸）。

禁忌： 孕婦禁用，因為活血作用太強，恐動胎氣。

3. 天然的斯他汀 （Statin）：紅麴 （Red Yeast Rice）

「這可能是大家最熟悉的，但也是最容易踩雷的。」楊智鈞表示，紅麴中的有效成分 Monacolin K，其化學結構跟西藥的降血脂藥（Lovastatin）幾乎一模一樣。它能有效降低壞膽固醇 （LDL）。

楊智鈞警示：交互作用！

楊智鈞表示，「這是我最常攔截到的危險組合！」如果您已經在吃降血脂西藥（Statin 類），不要再吃紅麴保健品。 兩者機轉相同，混著吃等於「藥量加倍」，會大幅增加橫紋肌溶解症與肝腎損傷的風險。 此外，網購來路不明的紅麴，若發酵不當產生橘黴素 （Citrinin），可是會直接傷腎的毒素。

4. 靜脈的推動者：黃耆 （Astragalus）

很少人知道，這味補氣藥跟靜脈曲張有關。中醫認為靜脈曲張常因「氣虛下陷」，導致血液無法回流。黃耆能「補氣升陽」，在現代應用上能幫助消水腫、促進機體代謝。對於覺得腿重、心臟無力的靜脈曲張患者，它能提供向上的推動力。

楊智鈞警示：火上澆油！

楊智鈞表示，當身體有發炎反應（如感冒、發燒、喉嚨痛、或是傷口紅腫熱痛、蜂窩性組織炎）時，不要吃黃耆。這時候補氣，等於是把細菌（邪氣）毒素促發，會讓發炎更嚴重。

