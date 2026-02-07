健康網》狂吃膳食纖維更脹氣？ 營養師提醒3類人別急著加量

營養師張馨方指出，膳食纖維不是補越多越好，要看腸道狀態；尤其提醒腸胃蠕動偏慢等3類人別急著加量吃，以免造成腸胃負擔大；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃得清淡、多蔬菜、多膳食纖維，原本是為了腸道健康，但不少人卻發現，飲食越健康，肚子反而越來越鼓、脹氣感更明顯。營養師張馨方指出，膳食纖維確實重要，但常被忽略的是，纖維不是補越多越好，而是要看腸道的狀態；提醒腸胃蠕動偏慢、腸胃敏感、作息不規律的3類人別急著加量吃，以免造成腸胃負擔大。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，當纖維攝取方式或節奏不對，其實反而容易出現脹氣、悶感，甚至排便更不順；提醒以下3類人若纖維補得太快、太多，特別容易感到不適，應小心攝取：

請繼續往下閱讀...

●腸道蠕動偏慢的人：纖維需要水分與蠕動配合，若腸道本來就慢，大量纖維一下子進來，反而像車流突然暴增，容易造成腹脹。

●腸胃敏感、容易產氣的人：部分高纖食物同時屬於容易發酵的碳水化合物，會在腸道中產生較多氣體，對敏感型腸道來說負擔更大。

●作息不規律、壓力偏高的人：壓力與睡眠會影響腸道節律，在腸道狀態不穩定時大量補充纖維，消化效率跟不上，也更容易感到脹。

張馨方提醒，膳食纖維的攝取應循序增加，不求一次到位，並搭配足夠水分，幫助纖維發揮作用。另，熟食蔬菜通常比生食來得溫和，若經常脹氣，應先穩定腸道狀態，再談纖維攝取量。真正重要的不是你吃了多少纖維，而是你的腸道是否已準備好消化它。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法