健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

美研究開發「分子開關」 破壞癌細胞生長控制中心阻止其成長

2025/12/12 12:18

研究發現，在易位性腎細胞癌（tRCC）中核糖核酸（RNA）會建構出液滴狀中心結構，這些結構在腫瘤細胞內部充當生長控制中心。圖為tRCC。（擷自@DrJuhlin）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，在易位性腎細胞癌（tRCC）中核糖核酸（RNA）會建構出液滴狀中心結構，這些結構在腫瘤細胞內部充當生長控制中心。研究團隊透過設計1個分子開關來溶解這些中心結構，成功完全阻止癌細胞生長。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，德州農工大學健康科學中心的研究人員發現，傳遞遺傳訊息的RNA在tRCC癌細胞內部可被「重新利用」，在其細胞核內形成液態的滴狀樞紐。這些樞紐作為控制點，令癌細胞生長相關基因活躍。

研究團隊觀察到此過程後，開發出1種基於奈米抗體的化學遺傳學工具，可作為精確的分子開關。該開關能夠按照需求解離這些樞紐，從而有效抑制癌細胞的擴散。

此分子開關成功阻止體外培養的癌細胞和小鼠模型中的腫瘤生長。研究團隊表示，目前tRCC的有效治療選擇非常有限，而此研究提供全新的抗癌角度，為更精準、毒性更小的療法打開大門。

tRCC約佔兒童和青少年腎癌的30%，由TFE3癌基因融合引起，這種融合是由於染色體在錯誤的位置交換和融合而形成。此研究不僅顯示tRCC如何建構其生長機制，也展示1種破壞該機制的實用方法。

研究團隊強調，此研究凸顯了基礎科學的力量，也為面臨末期的年輕患者帶來新希望。

