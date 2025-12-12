油漆工撞到頭外傷出血 突意識不清引發水腦症

油漆工術前腦部斷層掃描，發現腦室脹大（紅色箭頭，黑色部份構造）。（民生醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕48歲油漆工工作不慎撞到頭，導致頭部外傷、顱內出血，就醫後接受保守治療未開刀，但某日突然出現意識不清、嗜睡送到醫院急診，腦部電腦斷層檢查發現腦室腫大為水腦症，經緊急手術引流腦脊髓液，術後已恢復意識、改善行動力，亦已重返工作崗位。

高雄市立民生醫院神經外科主治醫師陳志豪指出，頭部外傷後腦損傷可能有諸多後遺症，其中水腦症較不被民眾了解，其成因是腦脊髓液循環阻塞或吸收異常，導致過多的腦脊髓液蓄積在腦部進而壓迫腦組織，若未及時診斷處理可能造成長期神經功能缺損。

陳志豪說，水腦症的臨床表現有記憶力下降、步態不穩、意識變差、甚至大小便不順暢，若把這些症狀當作是常見的顱腦損傷後遺症，未積極就醫或醫師未警覺，腦部被多餘的腦脊髓液長時間壓迫，可能造成不可逆的神經功能缺損。

該名油漆工頭部受傷後未手術，採保守治療，家屬因照顧問題送至安養機構入住，因意識不清、嗜睡送來急診時，因腦室明顯腫大，緊急進行「腦室腹腔分流手術」，於腦室置放引流裝置並連接至腹膜腔，將蓄積多餘的腦脊髓液排出，患者病症大幅改善。

陳志豪強調，早期辨識與介入治療是改善預後的關鍵，臨床可透過電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）影像學判斷及病程追蹤來評估是否需進行分流手術。此個案是手術後才恢復清楚意識及記憶，術後半年追蹤，原先腫大的腦室已恢復正常大小，並已恢復如常的生活。

手術後半年，脹大的腦室皆已恢復正常大小，白點為放置右側腦室的導管。（民生醫院提供）

神經外科醫師陳志豪提醒，水腦症是腦脊髓液蓄積在腦部進而壓迫腦組織，若未及時診斷處理可能造成長期神經功能缺損。（民生醫院提供）

