自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

赴馬爾地夫旅遊返國 南市再增1登革熱移入病例

2025/12/12 12:31

南市登革熱防疫團隊進行個案環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。（南市衛生局提供）

南市登革熱防疫團隊進行個案環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市12月11日再度新增1例境外移入登革熱病例，個案為永康區埔園里30多歲本國籍男性，12月4日至12月10日至馬爾地夫旅遊，11日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第20例確定病例。

南市衛生局表示，個案12月9日有出現發燒及肌肉痛症狀，12月10日搭乘飛機自桃園機場入境後仍有身體不適，機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，離開機場後返回台南立即前往就醫無進入社區。個案將於病毒血症期結束才會返回社區，南市防疫團隊接獲通報後，已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

衛生局表示，國際間登革熱疫情仍然嚴峻，根據疾管署今年國內外登革熱疫情統計資料分析，各國病例目前以菲律賓最高，累計至9月30日為24萬540例；其次為越南，累計至11月20日共15萬6828例；印尼，累計至9月30日共12萬2110例。截至今年12月11日，國內累計29例登革熱本土病例，241例境外移入病例，其境外感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主。

衛生局建議民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源，旅途中穿著淺色長袖衣物，並做好防蚊措施。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中