赴馬爾地夫旅遊返國 南市再增1登革熱移入病例

南市登革熱防疫團隊進行個案環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市12月11日再度新增1例境外移入登革熱病例，個案為永康區埔園里30多歲本國籍男性，12月4日至12月10日至馬爾地夫旅遊，11日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第20例確定病例。

南市衛生局表示，個案12月9日有出現發燒及肌肉痛症狀，12月10日搭乘飛機自桃園機場入境後仍有身體不適，機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，離開機場後返回台南立即前往就醫無進入社區。個案將於病毒血症期結束才會返回社區，南市防疫團隊接獲通報後，已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

衛生局表示，國際間登革熱疫情仍然嚴峻，根據疾管署今年國內外登革熱疫情統計資料分析，各國病例目前以菲律賓最高，累計至9月30日為24萬540例；其次為越南，累計至11月20日共15萬6828例；印尼，累計至9月30日共12萬2110例。截至今年12月11日，國內累計29例登革熱本土病例，241例境外移入病例，其境外感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主。

衛生局建議民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源，旅途中穿著淺色長袖衣物，並做好防蚊措施。

