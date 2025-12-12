健康網》胖了不只會變重！研究曝脂肪吞噬肌肉3關鍵

營養師科提斯指出，當運動不足、飲食不均衡、年紀大，導致體脂堆積，出現免疫發炎等現象時，便會發生肥胖型肌少症，造成健康威脅；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌肉變強，提升代謝能力可以把脂肪吃掉，但體脂肪太多，肌肉也會被脂肪吃掉？營養師科提斯引述研究指出，當運動不足、飲食不均衡、年紀大，導致體脂堆積，出現免疫發炎、脂肪入侵跟氧化壓力等現象時，便會發生因脂肪堆積而造成肌肉減少的情況，也被稱為肥胖型肌少症，最終導致體能衰弱，也增加心血管疾病的風險。

脂肪也會吞食肌肉？科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文說明，據國外研究表示，這是因為當運動量太低、飲食不健康以及年紀變大，造成體脂肪開始累積，便會出現以下3現象，進而慢慢消耗我們的肌肉：

●免疫發炎：過多脂肪使脂肪組織中的巨噬細胞由抗發炎M2型轉為促發炎M1型，誘發身體慢性發炎及氧化壓力，接著便會肌肉分解。

●脂肪入侵：脂肪細胞如土流般流向肌肉，堆積在肌肉纖維及肌肉細胞內。肝臟太多脂肪稱為脂肪肝，會引起代謝疾病。肌肉太多脂肪，則稱為「肌肉脂肪變性」（Myosteatosis），同樣會影響肌肉功能。

對此，科提斯也進一步說明，因肌肉纖維像是排列整齊的橡皮筋，一旦中間插入脂肪，橡皮筋的拉力就沒那麼順暢，力量傳輸也變差。雖然肌肉量不一定減少，但代表肌肉品質下降，已經力不從心。另，細胞內堆積太多脂肪，尤其是雙酸甘油酯及神經醯氨，會讓肌肉細胞中毒，干擾胰島素訊息傳遞及肌肉吃葡萄糖的能力，導致糖尿病等慢性病的發生。

●氧化壓力：當脂肪太多時，身體被推著分解出脂肪酸。正常情況下，脂肪酸送到能量工廠—粒線體，會被用來產生能量ATP。但能量過剩時，工廠不運作，反而導致氧化壓力提高，氧化壓力使肌肉合成受阻，並使肌肉遭到破壞。破壞太嚴重便會誘發發炎，進一步擴大對身體的傷害。

科提斯並提醒，想要避免這種情況，建議日常維持健康飲食、規律重量及有氧運動，有助減少發生機率。

