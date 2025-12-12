自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》胖了不只會變重！研究曝脂肪吞噬肌肉3關鍵

2025/12/12 13:11

營養師科提斯指出，當運動不足、飲食不均衡、年紀大，導致體脂堆積，出現免疫發炎等現象時，便會發生肥胖型肌少症，造成健康威脅；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，當運動不足、飲食不均衡、年紀大，導致體脂堆積，出現免疫發炎等現象時，便會發生肥胖型肌少症，造成健康威脅；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌肉變強，提升代謝能力可以把脂肪吃掉，但體脂肪太多，肌肉也會被脂肪吃掉？營養師科提斯引述研究指出，當運動不足、飲食不均衡、年紀大，導致體脂堆積，出現免疫發炎、脂肪入侵跟氧化壓力等現象時，便會發生因脂肪堆積而造成肌肉減少的情況，也被稱為肥胖型肌少症，最終導致體能衰弱，也增加心血管疾病的風險。

脂肪也會吞食肌肉？科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文說明，據國外研究表示，這是因為當運動量太低、飲食不健康以及年紀變大，造成體脂肪開始累積，便會出現以下3現象，進而慢慢消耗我們的肌肉：

免疫發炎：過多脂肪使脂肪組織中的巨噬細胞由抗發炎M2型轉為促發炎M1型，誘發身體慢性發炎及氧化壓力，接著便會肌肉分解。

脂肪入侵：脂肪細胞如土流般流向肌肉，堆積在肌肉纖維及肌肉細胞內。肝臟太多脂肪稱為脂肪肝，會引起代謝疾病。肌肉太多脂肪，則稱為「肌肉脂肪變性」（Myosteatosis），同樣會影響肌肉功能。

對此，科提斯也進一步說明，因肌肉纖維像是排列整齊的橡皮筋，一旦中間插入脂肪，橡皮筋的拉力就沒那麼順暢，力量傳輸也變差。雖然肌肉量不一定減少，但代表肌肉品質下降，已經力不從心。另，細胞內堆積太多脂肪，尤其是雙酸甘油酯及神經醯氨，會讓肌肉細胞中毒，干擾胰島素訊息傳遞及肌肉吃葡萄糖的能力，導致糖尿病等慢性病的發生。

氧化壓力：當脂肪太多時，身體被推著分解出脂肪酸。正常情況下，脂肪酸送到能量工廠—粒線體，會被用來產生能量ATP。但能量過剩時，工廠不運作，反而導致氧化壓力提高，氧化壓力使肌肉合成受阻，並使肌肉遭到破壞。破壞太嚴重便會誘發發炎，進一步擴大對身體的傷害。

科提斯並提醒，想要避免這種情況，建議日常維持健康飲食、規律重量及有氧運動，有助減少發生機率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中