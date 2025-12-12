新冠疫苗將擴大全民公費施打 未接種者「滿6個月以上」都可打

疾管署今（12）日公布，新冠疫苗2026年1月起至2月28日擴大全民公費施打。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應冬季呼吸道疾病高峰及春節連假旅遊潮將至，衛福部疾病管制署今（12日）發出醫界通函，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，自明（2026）年1月1日至2月28日擴大公費新冠疫苗對象，只要滿6個月以上且尚未接種者皆可免費施打，盼提升整體社區免疫力，降低重症與死亡風險。

疾管署指出，新冠疫苗接種後約需兩週才會產生完整保護力，建議民眾及早於過年前完成接種；同時也籲請醫界於看診時積極鼓勵未接種者接種，尤其是65歲以上長者與高風險慢性病患等族群，更應盡速施打。

請繼續往下閱讀...

目前國內提供Moderna LP.8.1與Novavax JN.1兩款疫苗，均對主流變異株NB.1.8.1與XFG具保護效果。12歲以上民眾可自由選擇廠牌；6個月以上至11歲兒童則限接種Moderna LP.8.1。

疾管署表示，依國內通報資料，新冠疫苗不良事件已下降至與季節性流感疫苗相當，平均每10萬劑約3件，但新冠病毒感染後引發重症的風險仍是流感的2倍，呼籲醫界持續宣導接種重要性，協助民眾在年節前取得充足保護力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法