健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事

專家建議，搭上飛機後，在使用餐桌板前最好先消毒，以免細菌、病毒找上門，危害健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果最近準備搭飛機旅行，那麼你一定要知道這件事！不少民眾搭上了飛機，找到了座位入坐好，接著便期待著旅程平安順利，腦中浮現著目的地的景象。此刻會開始放鬆、享受飛行。然而，對急診醫學醫師安妮塔・帕特爾（Dr. Anita Patel）而言，起飛前還有幾件絕不能忽略的事要先做好。

《HuffPost》歸納了急診室醫師在飛機上絕對不會做的事，也希望即將搭飛機的民眾，同樣不要做：

請繼續往下閱讀...

●使用餐桌板前沒有先消毒

餐桌板整天被無數雙手翻上翻下，用來吃東西、看書、喝飲料，帕特爾表示，她絕對不會在任何一次飛行中跳過使用前的消毒。

急診醫學醫師帕特爾絕對不會在任何一次飛行中，跳過使用餐桌板前的消毒流程；圖為情境照。（圖取自freepik）

她說：「我們都看過，清潔人員在我們下機後立刻上來，他們能清潔的時間非常有限，所以要擦拭每一張餐桌板根本不可能做到。」「我一坐下飛機的那一秒，會立刻拿抗菌濕紙巾把餐桌板擦乾淨。」

餐桌板上可能有哪些東西？帕特爾指出，細菌、病毒，尤其是引起腸胃道感染的病菌。許多病毒能在物體表面「存活非常久」，有些細菌甚至能在餐桌板上存活好幾小時，甚至更久。

民眾一坐下來的前幾分鐘是關鍵時刻，如果沒有擦拭餐桌板，就錯失保護機會，尤其是對於會把手放入口中的年幼小孩。

凡是周圍可以擦拭的表面，帕特爾都會一起消毒，別忘了還有大家都會碰到、用來開關餐桌板的那個固定餐板的小旋釦。

●忽略了防曬

帕特爾強調防曬的重要性，並指出許多人沒有意識到，當你身處高空時，陽光看起來很舒服，但其實比地面上更具危害性，因為紫外線其實非常強烈。建議每次飛行前都要塗抹防曬乳。

她說：「你對自己的座位有些控制，但無法控制周圍的座位。」她提到，遮陽板確實可以在一定程度上防止曬傷，但對於導致皮膚癌與老化的 UVB 紫外線卻幾乎沒有保護作用。帕特爾還補充，如果自己「更有計畫性」，也會在旅程中加入防護衣物。

除了以上建議，帕特爾還強調了安全帶的重要性，並表示無論何時坐在飛機上，她和孩子都會繫上安全帶，即使在不必繫的時候也一樣。她指出，這些小小的安全措施累積起來，對保護自己和家人都有很大作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法