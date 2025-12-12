自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事

2025/12/12 08:18

專家建議，搭上飛機後，在使用餐桌板前最好先消毒，以免細菌、病毒找上門，危害健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家建議，搭上飛機後，在使用餐桌板前最好先消毒，以免細菌、病毒找上門，危害健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果最近準備搭飛機旅行，那麼你一定要知道這件事！不少民眾搭上了飛機，找到了座位入坐好，接著便期待著旅程平安順利，腦中浮現著目的地的景象。此刻會開始放鬆、享受飛行。然而，對急診醫學醫師安妮塔・帕特爾（Dr. Anita Patel）而言，起飛前還有幾件絕不能忽略的事要先做好。

HuffPost》歸納了急診室醫師在飛機上絕對不會做的事，也希望即將搭飛機的民眾，同樣不要做：

●使用餐桌板前沒有先消毒

餐桌板整天被無數雙手翻上翻下，用來吃東西、看書、喝飲料，帕特爾表示，她絕對不會在任何一次飛行中跳過使用前的消毒。

急診醫學醫師帕特爾絕對不會在任何一次飛行中，跳過使用餐桌板前的消毒流程；圖為情境照。（圖取自freepik）

急診醫學醫師帕特爾絕對不會在任何一次飛行中，跳過使用餐桌板前的消毒流程；圖為情境照。（圖取自freepik）

她說：「我們都看過，清潔人員在我們下機後立刻上來，他們能清潔的時間非常有限，所以要擦拭每一張餐桌板根本不可能做到。」「我一坐下飛機的那一秒，會立刻拿抗菌濕紙巾把餐桌板擦乾淨。」

餐桌板上可能有哪些東西？帕特爾指出，細菌、病毒，尤其是引起腸胃道感染的病菌。許多病毒能在物體表面「存活非常久」，有些細菌甚至能在餐桌板上存活好幾小時，甚至更久。

民眾一坐下來的前幾分鐘是關鍵時刻，如果沒有擦拭餐桌板，就錯失保護機會，尤其是對於會把手放入口中的年幼小孩。

凡是周圍可以擦拭的表面，帕特爾都會一起消毒，別忘了還有大家都會碰到、用來開關餐桌板的那個固定餐板的小旋釦。

●忽略了防曬

帕特爾強調防曬的重要性，並指出許多人沒有意識到，當你身處高空時，陽光看起來很舒服，但其實比地面上更具危害性，因為紫外線其實非常強烈。建議每次飛行前都要塗抹防曬乳。

她說：「你對自己的座位有些控制，但無法控制周圍的座位。」她提到，遮陽板確實可以在一定程度上防止曬傷，但對於導致皮膚癌與老化的 UVB 紫外線卻幾乎沒有保護作用。帕特爾還補充，如果自己「更有計畫性」，也會在旅程中加入防護衣物。

除了以上建議，帕特爾還強調了安全帶的重要性，並表示無論何時坐在飛機上，她和孩子都會繫上安全帶，即使在不必繫的時候也一樣。她指出，這些小小的安全措施累積起來，對保護自己和家人都有很大作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中