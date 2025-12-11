健康網》懷孕茹素醫自曝 血檢竟1營養素見底

對於長期茹素者，西園醫院婦產科醫師邱筱宸建議，一定要做健檢，抽血檢查看看自己身體缺乏什麼，以免營養不良；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕長期茹素的西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，當年她懷大寶的時候，心想自己一直都吃得那麼健康，應該是位營養狀況不錯的孕婦，沒想到抽血檢查才發現，鐵蛋白庫存幾乎見底，B12也只在及格邊緣。

邱筱宸在臉書表示，長期茹素的人若要做健檢，她建議可以做3大項目，了解自己身體缺乏什麼。

●維生素B12和同半胱胺酸：

B12在植物性飲食中相對較少，素食者在臨床上如果沒有固定補充，就有可能缺乏。她表示，還要看同半胱胺酸。它是身體代謝的一種中間產物（有點像代謝廢物），當體內B12或葉酸不足時，它無法被代謝轉化，就會堆積在血液中。高濃度的同半胱胺酸是心血管疾病、腦中風及神經退化疾病的獨立危險因子，必須小心。

●鐵蛋白

鐵蛋白（Ferritin）就是身體的鐵質倉庫。素食者攝取的植物性鐵吸收效率，較容易受飲食成分影響，就有可能是「倉庫已經空了」（鐵蛋白低下），但早期還沒有貧血而不自覺。

●鋅與維生素D

長期缺鋅不只影響免疫力，更與皮膚修復、味覺敏感度及生殖系統健康息息相關。而維生素D是全球性的普遍缺乏，但素食者因為飲食來源受限而更容易低下，需要透過血液檢測來決定是否需要額外補充。它對於骨質密度與免疫調節來說很重要。

