自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》懷孕茹素醫自曝 血檢竟1營養素見底

2025/12/11 20:54

健康網》懷孕茹素醫自曝 血檢竟1營養素見底

對於長期茹素者，西園醫院婦產科醫師邱筱宸建議，一定要做健檢，抽血檢查看看自己身體缺乏什麼，以免營養不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期茹素的西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，當年她懷大寶的時候，心想自己一直都吃得那麼健康，應該是位營養狀況不錯的孕婦，沒想到抽血檢查才發現，鐵蛋白庫存幾乎見底，B12也只在及格邊緣。

邱筱宸在臉書表示，長期茹素的人若要做健檢，她建議可以做3大項目，了解自己身體缺乏什麼。

●維生素B12和同半胱胺酸：

B12在植物性飲食中相對較少，素食者在臨床上如果沒有固定補充，就有可能缺乏。她表示，還要看同半胱胺酸。它是身體代謝的一種中間產物（有點像代謝廢物），當體內B12或葉酸不足時，它無法被代謝轉化，就會堆積在血液中。高濃度的同半胱胺酸是心血管疾病、腦中風及神經退化疾病的獨立危險因子，必須小心。

●鐵蛋白

鐵蛋白（Ferritin）就是身體的鐵質倉庫。素食者攝取的植物性鐵吸收效率，較容易受飲食成分影響，就有可能是「倉庫已經空了」（鐵蛋白低下），但早期還沒有貧血而不自覺。

●鋅與維生素D

長期缺鋅不只影響免疫力，更與皮膚修復、味覺敏感度及生殖系統健康息息相關。而維生素D是全球性的普遍缺乏，但素食者因為飲食來源受限而更容易低下，需要透過血液檢測來決定是否需要額外補充。它對於骨質密度與免疫調節來說很重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中