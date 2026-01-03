自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友別吃太多麵 營養師：愛麵族易走向尿毒症

2026/01/03 15:18

腎友又是愛麵一族，營養師蔡正亮表示，吃一碗麵，產生的尿素氮，是一碗飯的3.5倍。長期不節制可能會走向尿毒症；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎友若是愛麵一族，營養師蔡正亮指出，一樣是主食，吃麵比吃飯，更容易傷腎。麵食裡含有大量麩質，代謝後會產生比較多尿素氮。腎友本來就不容易把尿素氮排乾淨，越吃，尿素氮越累積，腎臟越來越疲乏，最後可能走向尿毒症。

蔡正亮在臉書專頁「蔡正亮營養師專欄教室」發文分享，麵粉製品裡面有兩種胺基酸，
「麩胺酸」和「脯胺酸」代謝後也很會製造尿素氮。營養分析顯示：吃一碗麵，產生的尿素氮，是一碗飯的3.5倍。

若真的非麵不食的話，蔡正亮建議：
●慢性腎臟早期（GFR在90附近，但有白蛋白尿）：
一週吃1天、1-2餐麵食還算安全。

●腎功能下降到3-5期（GFR < 60）、尿素氮容易偏高：
建議主食幾乎都選白飯，麵食一週頂多1-2 餐，千萬別天天吃。

