雲林23人死於流感重症 多為未打疫苗長者！衛生局籲快接種

雲林縣流感疫苗使用率已達9成，衛生局呼籲符合資格民眾盡快前往接種。（圖由雲林縣衛生局提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣衛生局統計，今（2025）年9月縣內國中小、幼兒園停班數共108班，雖然11月疫情稍緩，但還有15班級停課，迄今為止更有23例因流感重症死亡，其中以65歲長者居多。衛生局長曾春美表示，流感疫苗11月起已開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，符合資格民眾可前往接種。

曾春美指出，雲林縣流感疫情統計，截至11月底有92人流感重症確診，其中有23人死亡，其中以65歲以上長者、未接種疫苗居多。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，今年9月起流感疫情緊張，縣內國中小學、幼兒園停課班級數高達108班，11月但仍有15班停課，疫情目前雖然趨緩，但根據衛福部疾病管制署預測，農曆年前恐會有一波疫情高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升保護力。

衛生局指出，今年雲林縣共採購19萬劑的流感疫苗，目前使用率已達9成，11月開始接受50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，本月起將在20鄉鎮市持續設站提供接種疫苗服務，若符合資格民眾可前往到合約醫療院所，或到社區接種站盡速接種，並落實勤洗手等衛生習慣，到人多的公共場所配戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法